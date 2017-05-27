أعلنت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة فيفاء عن عدد من البرامج والأنشطة الرمضانية التي سيتم تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك لها العام 1438 هـ من الفترة ١ – ١٩ رمضان , وذلك عبر ملتقيات الأحياء الرمضانية في مراكز النشاط الاجتماعي التابعة لها , كمركز التألف بشرق فيفاء ومركز الفرسان بالعُمامي والسلماني ومركز الجوة ومركز التواصل بغرب فيفاء ومركز التعاون بجبل الثُويعي , بالإضافة إلى بعض البرامج الأخرى في مقر اللجنة بالعدوين .
حيث ستشمل هذه الملتقيات الرمضانية على العديد من البرامج والفعاليات الهادفة والمفيدة اجتماعيا وثقافيا ورياضيا , والتي من أهمها ديوانية الحي الرمضانية وفطور الحي الجماعي والزيارات والتواصل ومبادرات تطوعية , وكذلك المسابقات الأسرية والسؤال الثقافي اليومي , وأيضا المسابقات الرياضية في كرة القدم وطائرة والتنس وألعاب ترفيهية أخرى , إضافة إلى إقامة ملتقى المرأة الرمضاني .
ودعت اللجنة جميع أطياف المجتمع للحضور لهذه الملتقيات الرمضانية والاستفادة من هذه الأنشطة والبرامج المتنوعة . .
لجنة التنمية بفيفاء تطلق حزمة من البرامج والأنشطة الرمضانية
أعلنت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة فيفاء عن عدد من البرامج والأنشطة الرمضانية التي سيتم تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك لها العام 1438 هـ من الفترة ١ – ١٩ رمضان , وذلك عبر ملتقيات الأحياء الرمضانية في مراكز النشاط الاجتماعي التابعة لها , كمركز التألف بشرق فيفاء ومركز الفرسان بالعُمامي والسلماني ومركز الجوة ومركز التواصل بغرب فيفاء ومركز التعاون بجبل الثُويعي , بالإضافة إلى بعض البرامج الأخرى في مقر اللجنة بالعدوين .
التعليقات (٠) اضف تعليق