 لجنة التنمية بفيفاء تطلق حزمة من البرامج والأنشطة الرمضانية | فيفاء أون لاين
السبت, 1 رمضان 1438 هجريا, الموافق 27 مايو 2017 ميلاديا

لجنة التنمية بفيفاء تطلق حزمة من البرامج والأنشطة الرمضانية

لجنة التنمية بفيفاء تطلق حزمة من البرامج والأنشطة الرمضانية
فيفاء - فيفاء أون لاين

أعلنت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة فيفاء عن عدد من البرامج والأنشطة الرمضانية التي سيتم تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك لها العام 1438 هـ من الفترة ١ – ١٩ رمضان , وذلك عبر ملتقيات الأحياء الرمضانية في مراكز النشاط الاجتماعي التابعة لها , كمركز التألف بشرق فيفاء ومركز الفرسان بالعُمامي والسلماني ومركز الجوة ومركز التواصل بغرب فيفاء ومركز التعاون بجبل الثُويعي , بالإضافة إلى بعض البرامج الأخرى في مقر اللجنة بالعدوين .
حيث ستشمل هذه الملتقيات الرمضانية على العديد من البرامج والفعاليات الهادفة والمفيدة اجتماعيا وثقافيا ورياضيا , والتي من أهمها ديوانية الحي الرمضانية وفطور الحي الجماعي والزيارات والتواصل ومبادرات تطوعية , وكذلك المسابقات الأسرية والسؤال الثقافي اليومي , وأيضا المسابقات الرياضية في كرة القدم وطائرة والتنس وألعاب ترفيهية أخرى , إضافة إلى إقامة ملتقى المرأة الرمضاني .
ودعت اللجنة جميع أطياف المجتمع للحضور لهذه الملتقيات الرمضانية والاستفادة من هذه الأنشطة والبرامج المتنوعة . .

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