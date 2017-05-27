مقتل مواطن باكستاني بقذيفة أطلقتها القوات الإيرانية داخل الأراضي الباكستانية

قال مسؤولون باكستانيون إن مواطنًا باكستانيًا قتل بقذيفة أطلقتها القوات الإيرانية اليوم داخل الأراضي الباكستانية .

وأوضح مسؤول الإدارة الحكومية في مديرية مكران بإقليم بلوشستان الباكستاني بشير بنكلزاي أن القوات الإيرانية أطلقت القذيفة على سيارة يستقلها مواطن باكستاني يدعى “كريم خانط في منطقة “بنجكور” المحاذية للحدود الإيرانية ما أدى إلى مقتله على الفور .

وأضاف أن قوات حرس الحدود الباكستانية هرعت إلى موقع الحادث لجمع الأدلة، مشيرًا إلى أن حكومة إقليم بلوشستان رفعت تقريرًا عن الحادث إلى الحكومة الفيدرالية في إسلام آباد لمخاطبة السُلطات الإيرانية بهذا الشأن .

وجاء الهجوم الإيراني بعد أسبوع من هجوم مماثل أطلقت خلاله قوات حرس الحدود الإيرانية خمس قذائف داخل الأراضي الباكستانية دون وقوع أي خسائر .

كما جاء بعد يوم من قتل امرأة باكستانية بقصف مماثل شنته القوات الهندية على قرية باكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير .

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