طيران الأمن يبدأ طلعاته الجوية بسماء العاصمة المقدسة

بدأت القيادة العامة لطيران الأمن في تنفيذ خطتها المعتمدة لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1438ه.

وأوضح قائد عام طيران الأمن اللواء الطيار محمد بن عيد الحربي أن طيران الأمن يشارك هذا العام بتسع طائرات، مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الفنية والتقنية والطبية.

وبين اللواء الطيار الحربي أن مشاركة طيران الأمن في مهمة رمضان تأتي ضمن منظومة مشاركة وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة لتوفير الأمن والأمان والراحة لقاصدي بيت الله الحرام، وتهيئة أجواء مناسبة لهم ليتفرغوا لأداء مناسكهم وعباداتهم في هذا الشهر الفضيل بكل طمأنينة.

وأشار إلى مهام طائرات القيادة العامة لطيران الأمن في مشاركتها هذا العام، حيث تتنوع لتشمل تنفيذ جميع المهام الأمنية والإنسانية المختلفة وتقديم الدعم اللوجيستي لجميع الأجهزة الحكومية، عبر جولات يومية مستمرة تشمل الحرم المكي الشريف والمناطق المحيطة به والطرق المؤدية إليه, والطرق السريعة التي تربط بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة لرصد وتحليل الحركة المرورية ومتابعة الحالة الأمنية ورصدها وإرسال تقارير بذلك لمراكز القيادة والسيطرة وغرف العمليات في الجهات الأمنية.

وأكد قائد عام طيران الأمن إلى أن جميع الطائرات المشاركة في خطة رمضان جاهزة للإقلاع الفوري علاوة على الدعم والإسناد بالطائرات التي هي على أهبة الاستعداد بطواقمها الجوية والفنية والمتواجدة في بقية قواعد طيران الأمن بالمملكة لدعم الموقف, مبيناً أن جميع الطائرات مزودة بأنظمة الرؤية الليلية والكاميرات الحرارية وتقنيات الاتصال الحديثة والتجهيزات الطبية والإسعافية بما يمكنها من أداء مهامها في خدمة ضيوف الرحمن على مدار الساعة.

ونوه بجاهزية مهابط الطائرات في مدينة الملك عبدالله الطبية ومستشفى النور ومستشفى حراء، التي خضعت لجولة تفقدية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال طائرات الإخلاء والإسعاف الطبي التابعة لطيران الأمن، وهي جاهزة الآن بعون الله.

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