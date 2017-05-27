اختتام منافسات بطولة ذوي الاحتياجات الخاصة في الأحساء

أختتمت منافسات بطولة أندية المملكة لذوي الأحتياجات الخاصة لألعاب القوى للإعاقتين الذهنيه والشلل الدماغي التي أقيمت في الأحساء على مضمار ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، وذلك ضمن البرنامج الزمني الداخلي (بطولات المملكة) للموسم الرياضي 1437/1438هـ للجنة البارالمبية السعودية.

وشهدت البطولة تنافساً قوياً بين لاعبي الأندية المشاركة، وأسفرت النتائج النهائية عن تحقيق نادي جدة المركز الأول في إعاقة الشلل الدماغي، وذلك بحصوله على 8 ميداليات ذهبية و4 فضية، فيما جاء نادي تبوك في المركز الثاني بخمس ميداليات ذهبية وثلاث فضية، وجاء في المركز الثالث نادي مكة بأربع ميداليات ذهبية وثلاث فضية وبرونزيتين.

وفي منافسات الإعاقة الذهنية، حصل نادي نجران على المركز الأول في الإعاقه الذهنية بحصده 7 ميداليات ذهبية و5 فضية و2 بروزية، فيما جاء نادي أبها في المركز الثاني بستة ميداليات ذهبية، وأخيراً نادي الشرقية حل ثالثاً بميداليتين ذهبيتين وفضية وبرونزيتين.