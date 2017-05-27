"مبادرة الله يعطيك خيرها" تكشف عن: انخفاض الحوادث المرورية بنسبة ١٥٪‏ وتراجع الوفيات ١٩٪‏ في السبعة أشهر الاولى من 1438

ساهم التكامل بين العقوبات المرورية التي تقودها الادارة العامة للمرور والرسائل والحملات التوعوية التي تقودها “مبادرة الله يعطيك خيرها” في انخفاض الحوادث المرورية بنسبة ١٥٪‏ خلال السبعة أشهر الاولى من العام الجاري ١٤٣٨ ه وذلك وفقا لأحدث تقرير للإدارة العامة للمرور حيث أوضح أن عدد الحوادث خلال هذه الفترة بلغ ٢٧٦٥٩٥ مقارنة بنحو ٣٢٤٥٩٣ بانخفاض مقداره ٤٧٩٩٨ حادث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ١٤٣٧ ه. وأشار إلى تراجع معدلات الإصابات بنسبة ١٦٪‏ لتبلغ ١٩١٤٥ مصابا في السبعة أشهر الاولى من العام الجاري ١٤٣٨ مقارنة ٢٢٦٥٩ مصابا في نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض مقداره ٣٥١٤ مصابا.

وذكر التقرير أن عدد الوفيات بسبب الحوادث المرورية انخفضت بنسبة ١٩٪‏ تصل الى ٣٨٧٢ حالة وفاة في السبعة أشهر من العام الجاري ١٤٣٨ مقارنة بنحو ٤٧٧٦ وفاة في نفس الفترة من العام الماضي ١٤٣٧ بانخفاض مقداره ٩٠٤ وفيات.

وقد أعرب المدير التنفيذي لمبادرة “الله يعطيك خيرها” الأستاذ سليمان المنصور عن سعادته بهذا التراجع الملحوظ في معدلات الحوادث والوفيات والإصابات مثمنا الدور العظيم الذي تقوم به وزارة الداخلية مممثلة في الادارة العامة للمرور من عمليات رصد ومتابعة للشوارع والطرق والدراسة المستمرة لتشديد العقوبات على المخالفين وتقديم الميزات النسبية للملتزمين.

وقال لقد توقعنا في رمضان الماضي تراجع الوفيات والإصابات بنسبة ١٠٪‏ والآن تضاعف انخفاض الوفيات وأصبح متراجعا بنسبة ١٩٪‏ وكذلك الإصابات ١٦ ٪‏.

وأوضح ان هذه النتائج جاءت بعد جهود حثيثة وتوافق في الرؤى وتكامل في منظومة العمل ما بين المرور “ومبادرة الله يعطيك خيرها” لايصال الرسائل التوعوية الهادفة بمختلف الصور والأشكال التي تخاطب كافة شرائح المجتمع، والسعى نحو تحقيق السياقة الامنة وتخفيض الحوادث والإصابات والوفيات.

واضاف أن هناك جهود كبرى تبذل من قبل المبادرة وعدد من الجهات في مقدمتها المرور ووزارات النقل والتعليم والصحة وأشاد الاستاذ سليمان المنصور بالتعاون الوثيق بين المبادرة والمرور من أجل تحقيق المزيد من التراجع في معدلات الحوادث المرورية وأشار إلى حرص المرور على هذا التعاون وتسخير كافة إمكاناته لمساندة المبادرة وبرامجها لتحقيق الهدف المشترك.