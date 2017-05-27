لرعايتها احتفال الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان

نيابة عن سمو أمير منطقة الرياض، كرم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض شركة “نخبة العود”؛ نظير رعايتها احتفال الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان بمناسبة اليوم العالمي للمتعافين من السرطان 2017م، الذي أقيم تحت رعاية كريمة من أمير منطقة الرياض، وذلك في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بمدينة الرياض.

وأوضح الأستاذ ماجد المقبل مدير العلاقات العامة والإعلام لشركة نخبة العود، أن الشركة حرصت على رعاية هذه الحملة الهامة في إطار دعمها لجهود الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، والتي تتضمن حملات توعوية وإعلامية للتعريف بمرض السرطان ومسبباته وطرق التعامل معه، إضافة إلى تهنئة وتكريم المتعافين من هذا المرض.

وأكد المقبل أن المشاركة تأتي ضمن إسهامات الشركة في خدمة المجتمع من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية النابعة من تعاليم ديننا الإسلامي، ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية لهذا الوطن المعطاء كنوع من رد الجميل، مبيناً أن “نخبة العود” تشرفت بالمشاركة في الكثير من الفعاليات والمبادرات الاجتماعية والخيرية والتطوعية خلال السنوات الأخيرة، وشدد على أهمية تضافر الجهود بين كافة القطاعات الخاصة والجمعيات الخيرية لما فيه خدمة المجتمع.

يشار إلى أن شركة «نخبة العود» تأسست عام 2007م، واستطاعت أن تفرض اسمها وبقوة على خارطة العطور الشرقية عبر فروعها المنتشرة في المملكة ودول الخليج بعدد (311) فرع تقدم أكثر من 850 منتج متميز، وبناء جسور من الثقة بينها وبين عملائها الذين يتجاوزون 5 مليون عميل، حيث تضم باقة من أكبر العلامات التجارية للعطور العالمية ذات الجودة والفخامة في مجال صناعة العطور والطيب والبخور، تحت إشراف نخبة من الكوادر البشرية المؤهلة، مما أهلها للحصول على العديد من الجوائز والتكريمات المحلية والدولية خلال السنوات الأخيرة.