 خادم الحرمين يُهنئ بحلول رمضان عبر “تويتر” | فيفاء أون لاين
الأحد, 2 رمضان 1438 هجريا, الموافق 28 مايو 2017 ميلاديا

خادم الحرمين يُهنئ بحلول رمضان عبر “تويتر”

خادم الحرمين يُهنئ بحلول رمضان عبر “تويتر”
فيفاء أون لاين - الرياض

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – اليوم السبت الشعب السعودي بحلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله أن يحفظ البلاد من الشرور والفتن.

وجاءت تهنئة خادم الحرمين عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم السبت: “أهنئكم بشهر رمضان المبارك، أحد بواعث الخير والمحبة بين البشر، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين والعالم كافة من الشرور والفتن”.

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