خادم الحرمين يُهنئ بحلول رمضان عبر “تويتر”

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – اليوم السبت الشعب السعودي بحلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله أن يحفظ البلاد من الشرور والفتن.

وجاءت تهنئة خادم الحرمين عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم السبت: “أهنئكم بشهر رمضان المبارك، أحد بواعث الخير والمحبة بين البشر، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين والعالم كافة من الشرور والفتن”.

أهنئكم بشهر رمضان المبارك، أحد بواعث الخير والمحبة بين البشر، سائلاً الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين والعالم كافة من الشرور والفتن. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) ٢٧ مايو، ٢٠١٧