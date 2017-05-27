محدِّدات الوعي الرمضاني…!

• جعله الله تعالى شهر نهضة للنفوس وصحوة للقلوب، وزكاوة للعقول ونباهة.(( وأن تصوموا خير لكم )) سورة البقرة .

• فاجعل منه مدرسة للوعي الإيماني والأخلاقي والفكري والاجتماعي .

• وفي رمضانَ وعيٌ فوق وعيٍ// من الأفكار والنهج الجديدِ

• الاستثمار الأمثل لرمضان يجعلك تفقه معناه الحقيقي، وأن حكمته ارتداء لباس التقوى وتاج الخشية(( لعلكم تتقون )) سورة البقرة .

• في رمضان ترسخ وتبين أعلا درجات التجلي والخشوع، فكيف لعاقل تذويبها أو إهدارها..؟!

• لا يصلُح الصيام عن الطعام والشراب وتسريح الجوارح في الفضائيات، (( العينان تزني وزناهما النظر )).

• ينقص من صيامك بقدر ما تنقص من جوارحك، فإذا صام أحدكم فلتصم معه جوارحه وأركانه .(( من لم يدع قول الزُّور …)).

• يخادعك من يملأ ليلك بالكوميديا الترفيهية والسوداء ليضحكك وينفس عليك..!(( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا..)) سورة هود.

• تخيل كم من مناظر ترمي في القلب سهامها وأنت لا تبالي..،! وسيأتي يوم شفرتها وشقوتها..!

• الوعي العبادي المزيف تشاهده في عناصر عمدت إلى أمركة الإسلام وعلمنة الشعائر(( هم العدو فاحذرهم )) سورة المنافقون.

• من الوعي في رمضان إصلاح القلب وتزكية الروح وتقفّي عوامل ذلك.(( قد أفلح من زَكَّاهَا )) سورة الشمس.

• لا تفسد قلبَك بالأحقاد، ولا لسانك بالكلام ولا صحتك بالإفراط الغذائي(( ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه..)).

• مجالسك وأصدقاؤك تخيّرهم من أطايب المسك فما شقيت أوقاتنا ولا أرواحنا إلا بسبب مجالسنا ومن نصادق، وفِي الحديث الصحيح: (( المرء على دين خليله فلينظر… )).

• لتكن قراءتك للقرآن أشد من قراءتك الالكترونية.. فيساً وتويترا. وواتسا..!(( إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة…)) سورة فاطر .

• المكث الطويل في المساجد يضاعف طاعاتك ويحسّن من صفائك، ويحميك وأعضاءك..! وكان أبو هُريرة وأصحابه إذا صاموا مكثوا في المسجد .

• كثيراً من وسائل الإعلام تلبس على الناس دينهم وتذهب حلاوة شهرهم، وتمنحهم ركاما من الشهوات والسهرات لتنسيهم هيبة الشهر وأن السوء فيه مضاعف..!(( فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامه…)).

• سنية التراويح لا يعني البقاء عند تعاسات التلفاز ومشاهدة بعض المحرمات السيئة،،،(( ودوا لو تُدهنوا فيدهنون )) سورة القلم .

• ليس من الحكمة والوعي استهلاله بضغائن وشحناء، أو مضاعفة السابق والواجب تصفية النفوس، وإعلان التسامح (( وخيرهما الذي يبدأ بالسلام )) سورة آل عمران .

• تعلّم من رمضان حب العبادة وفنون الصبر ورحمة المساكين وكسر حب المال، وتقوية الروابط الإيمانية .

• ليكن صيامك تهذيبا لجوارحك وتراويحك رياضة على القيام، وقرآنك دربةً على ديمة الذكر.

• لقيمات الإفطار تريك حقارة الدنيا، وهوانها عند الله والعقلاء، وتعزز المعنى الأخروي (( وللآخرة خير لك من الأولى ))سورة الضحى.

• ساعة إيمانية خصيبة، ستدرك أنها خير من عشرات الموائد الزكية.

• في رمضان لصوص لتشويه الشهر وسرقة بركته، وصرفك إلى كوكب التيه واللهو والسراب..!

• ليس حسنا إلقاء الأسرة إلى إشعاعات فضائية ملونة، ظاهرها المتعة وفِي غلوائها السم الزعاف وتبديل المفاهيم الشرعية .

• عناصر ليبرالية وعلمانية تعلمن الدين وتسترخص رمضان وتعريه من روحانيته الحقيقية ..!

• تستعرض في القرآن والتراويح معاني العزة والصبر والدرع الإيماني ومقارعة الكفار وجهاد النفس والشيطان، وتتعلم كثيرا من مكارم الأخلاق(( وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تُسألون )) سورة الزخرف.

• حلاوة رمضان تربطك لآخر الشهر وليس الأسبوع الأول لمن تفكر وتدبر(( فُتّحت أبواب الجنة )).

• ربَّ صوام ليس لهم من صومهم إلا مجرد الإمساك الغذائي، وألسنتهم سليطة، وأعينهم خائنة، فأين هم من الصوم الحقيقي (( يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ))سورة غافر.

• وفِي رمضان تعي فقرك واحتياجك الدائم إلى الله تعالى(( أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد )) سورة فاطر .

• توحد أمة المليار بالصيام والقيام، ودوي القرآن ذريعة لمراجعة ذاتها، وتحقيق باقي الوحدة المتينة والمنتظرة(( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهبَ ريحكم )) سورة الأنفال

• إذا كان رمضان شهر القرآن فأعد لهذا المعنى عدته تلاوة وتدبرا، وتفهما وتفكرا، وتفقها وتلذذا..!

• وفق الله الجميع وتقبل منا صالح الأعمال،، آمين….