فوكس 13 : إطلاق نار على سعودي داخل فندق بأمريكا

قالت مصادر إعلامية أمريكية: “تواترت أنباء عن تعرُّض أحد السعوديين لإطلاق نار في أحد الفنادق الفاخرة وسط مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية”.

وذكرت شبكة ” FOX 13 ” الأمريكية أن المشتبه بهما شخصان في العشرينيات، دخلا غرفة الضحية ظهر يوم الجمعة، وأطلقا عليه النار. مشيرة إلى أن الضحية تعرَّض لإطلاق نار في الساق. كذلك أحد المشتبه بهما تعرض لإصابة خطيرة في الرِّجل، في حين فر الآخر.

وأضافت بأن الشرطة أطلقت حملة للبحث عن المتهم الثاني، مشيرة إلى أن التحقيقات المبدئية أنها عملية سرقة، والتحقيقات لا تزال جارية.