السياسات القطرية بين العباءة والعمامة

مما لا شك فيه أن تصريحات أمير قطر تميم آل ثاني أظهرت عمق العلاقة لنظام قم الطائفي والوجه الحقيقي للسياسات القطرية والتي أعتبرت أن إيران هي القوة العظمى في إستقرار المنطقة وثمثل ثقلا إقليميا لا يمكن تجاهله وليس من الحكمة التصعيد معها.

ولم يكتفي الأمير الصغير بل استطرد قائلا أن ميليشات جزب “اللات” اللبنانية حركة مقاومة.

وكل هذا التخبط يكشف الوجه القطري الطائفي الظلامي وخروجها عن الإجتماع العربي والإسلامي وارتمائها في الحضن الفارسي عبر هذه التصريحات الصادمة.

الغريب أن أمير قطر لم يتريث حتى يجف مداد توصيات مؤتمر القمة العربي الاسلامي المنعقد في الرياض قبل أن تفضح تصريحاته النوايا القطرية المبيتة التي تضمرها للدول الخليجة والعربية وكان للمملكة النصيب الأكبر.

لقد جعل الأمير الصغير من تصريحاته السياسات القطرية أضحوكة بين الأمم وسخرية بين ساسة العالم من حولها.

إن المجتمع الخليجي ليحزن أشد الحزن على هذه المفارقات وعلى هذه المراهقة والإنتحار السياسي.

كانت وما زالت هذه الدولة الأرض الخصبة لدعم الجماعات الإرهابية فدعمت حركة حماس وروجت لجماعة الاخوان المسلمين وطبعت مع اسرائيل.

العجيب أن قطر شاركت في عاصفة الحزم تم سخرت كل امكاناتها الاعلامية لنشر تقارير مضللة للغرب عن ازمة اليمن الشقيق ومن المتسبب ورائها.

إلا أن أكبر تناقضاتها ان الدولة اصدرت حكما بحل جماعة الاخوان المسلمين لكن الملحوظ غير ذلك فهي تؤوي قياداتها المطلوبين لدول عديدة.

فشلت قطر وفشل إعلامها وكذلك تعرى مرتزقتها لأن وعي المواطن العربي تجاوز خطابها التآمري بعد أن تابع طوال ست سنوات، هي عمر ما سمي بـ«الربيع العربي»، سقوطها في وحل دعم التنظيمات الإرهابية وتخريب الدول العربية، بجانب دعمها المشروع الإيراني من خلف الكواليس اعتقادا من ساستها أن طهران كرت لعب يمكنهم الاستفادة منه وابتزاز العرب به متى ما حانت لهم الفرصة لتوجيه طعناتهم الغادرة للجسد العربي.

قطر …الى أين تتجه بسياساتها

وماذا سيتكشف عن هذه العمائم السوداء.