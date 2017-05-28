 أهالي منطقة جازان يستقبلون مصاب الحد الجنوبي بعد رحلة علاجية في ألمانيا  | فيفاء أون لاين
الأحد, 2 رمضان 1438 هجريا, الموافق 28 مايو 2017 ميلاديا

أصيب في الكتف واليد اليسرى، واستمرت رحلته العلاجية أربعة أشهر

أهالي منطقة جازان يستقبلون مصاب الحد الجنوبي بعد رحلة علاجية في ألمانيا 

أهالي منطقة جازان يستقبلون مصاب الحد الجنوبي بعد رحلة علاجية في ألمانيا 
فيفاء أون لاين ـ جازان
عاد بحفظ الله ورعايته إلى أرض الوطن المصاب في الحد الجنوبي الرقيب قاسم حسن مرعي وبصحبته عمه عيسى محمد مرعي الذي رافقه خلال رحلته العلاجية بألمانيا التي استمرت أربعة أشهر ولله الحمد تكللت بالنجاح.
وقد كان في استقبالهم في مطار الملك عبدالله الإقليمي بمنطقة جازان عدد كبير من أهالي المنطقة والأهل والأصدقاء والزملاء والأقارب.
و يذكر أن الرقيب قاسم مرعي أحد أفراد القوات البرية الملكية قد أصيب في منطقة نجران و هو يدافع عن أرض الحرمين الشريفين وكانت إصابته في الكتف و اليد اليسرى.
« فيفاء أون لاين » تبارك للشيخ حسن محمد مرعي و إبنه البطل قاسم حسن مرعي نجاح رحلته العلاجية و متمنين له ولكل أبطال الوطن السلامة والنصر.

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