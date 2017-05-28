 كلية التربية بجامعة جازان تمنح ماجستير التربية لطالبين | فيفاء أون لاين
الأحد, 2 رمضان 1438 هجريا, الموافق 28 مايو 2017 ميلاديا

كلية التربية بجامعة جازان تمنح ماجستير التربية لطالبين

كلية التربية بجامعة جازان تمنح ماجستير التربية لطالبين
فيفاء أون لاين ـ جازان
منحت كلية التربية بجامعة جازان الماجستير للطالبين  مريم محمد ابراهيم مشهور عن بحثها:واقع تطبيق مهارات التخطيط الاستراتيجي بالمدارس الثانوية للبنات بمنطقة جازان،وتكونت لجنة المناقشة والحكم من البروفسور فيصل محمد عبدالوهاب مشرفا ومقررا والدكتور محمد عثمان حربي الثبيتي مناقشا خارجيا والدكتور محمد عبدالتواب فضل مناقشا داخليا
فيما منحت الطالب علي محمد محمد عكور حمدي درجة الماجستير عن بحثه واقع الأقسام الأكاديمية بجامعة جازان في ضوء ادارة التنوع ،وتكونت لجنة المناقشة والحكم من البروفسور فيصل محمد عبدالوهاب مشرفا ومقررا البروفسور وائل عبدالرحمن محمد التل مناقشا داخليا والدكتور عبدالله بن سالم الزهراني مناقشا خارجيا.

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