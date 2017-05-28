 بالصور .. بلدية فيفاء تستقبل رمضان بتزيين المداخل والشوارع | فيفاء أون لاين
الاثنين, 3 رمضان 1438 هجريا, الموافق 29 مايو 2017 ميلاديا

بالصور .. بلدية فيفاء تستقبل رمضان بتزيين المداخل والشوارع

بالصور .. بلدية فيفاء تستقبل رمضان بتزيين المداخل والشوارع
فيفاء - فيفاء أون لاين

استقبلت بلدية محافظة فيفاء شهر رمضان المبارك بتركيب عدد من اللوحات والزينة في مداخل المحافظة وشوارعها حيث تم تركيب عد من الأشكال الجمالية بشوارع المحافظة ومداخلها والمواقع العامة والأسواق والمنتزهات وأعمدة الإنارة كما تم تركيب لوحات كبيرة في مداخل فيفاء , وتأتي هذه الأعمال لحرص بلدية محافظة فيفاء على استقبال شهر رمضان  بأفضل الاستعدادات وإبراز المحافظة في هذا الشهر الكريم من خلال تزيين شوارع وأسواق ومنتزهات ومداخل المحافظة باستخدام وسائل الزينة ولافتات التهنئة , وكذلك رسمت البلدية خطتها لتكثيف أعمال النظافة طوال شهر رمضان .

    

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التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    مطلع

    بقد شلوها اليوم الثاني سا للتصوير بس

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