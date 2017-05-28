بالصور .. بلدية فيفاء تستقبل رمضان بتزيين المداخل والشوارع

استقبلت بلدية محافظة فيفاء شهر رمضان المبارك بتركيب عدد من اللوحات والزينة في مداخل المحافظة وشوارعها حيث تم تركيب عد من الأشكال الجمالية بشوارع المحافظة ومداخلها والمواقع العامة والأسواق والمنتزهات وأعمدة الإنارة كما تم تركيب لوحات كبيرة في مداخل فيفاء , وتأتي هذه الأعمال لحرص بلدية محافظة فيفاء على استقبال شهر رمضان بأفضل الاستعدادات وإبراز المحافظة في هذا الشهر الكريم من خلال تزيين شوارع وأسواق ومنتزهات ومداخل المحافظة باستخدام وسائل الزينة ولافتات التهنئة , وكذلك رسمت البلدية خطتها لتكثيف أعمال النظافة طوال شهر رمضان .

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