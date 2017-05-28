سدكو للتطوير توقع اتفاقية للبدء في تطوير مشروع الروضة بجدة

وقعت شركة سدكو للتطوير اتفاقية مع كلٍّ من مجموعة سدكو القابضة وشركة ميثاق القابضة، وذلك للبدء في تصميم وتطوير مشروع الروضة التجاري والسكني والترفيهي بمدينة جدة.

وقع الاتفاقية كلٌ من المهندس زهير حمزة، الرئيس التنفيذي لشركة سدكو للتطوير (المطور العقاري للمشروع)، والأستاذ أنيس أحمد مؤمنة، الرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة، والأستاذ خالد قامه، الرئيس التنفيذي لشركة ميثاق القابضة.

وتعليقًا على هذه الخطوة، قال المهندس زهير حمزة، الرئيس التنفيذي لشركة سدكو للتطوير: “نشهد تدشين أحد المشاريع العقارية التي ستسهم في تعزيز سوق العقار ودفع عجلة الاقتصاد ككل. وهي خطوة تأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الاستراتيجية الشاملة لتطوير الحياة الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، وتطوير البنى التحتية بشكل خاص. ويتضمن هذا المشروع مختلف أوجه الاستثمارات التي سيكون لها دورها في دفع الحراك الاقتصادي نحو مزيد من النمو.”

وأضاف المهندس زهير “يتكّون مشروع الروضة من مجمع لاستخدامات متعددة عبارة عن مركز تجاري تسويقي وأبراج سكنية وإدارية وفندقية ذات مستوى يتناسب مع احتياجات السوق والمنطقة على أرض تقدر مساحتها بـ 70 ألف متر مربع، حيث سيتم إطلاق المرحلة الأولى منه وهو المركز التجاري والذي تبلغ مساحته 26.000 متر مربع، ويتضمن معارض تجارية مختلفة الحجم على طابقين ومساحات ترفيهية إلى جانب وسائل الراحة الأخرى والتي خصص لها مساحة أرض تقدر بـ 50.000 متر مربع من إجمالي مساحة الموقع، ويتوقع أن يكون هذا المشروع إضافة ذات قيمة في السوق العقاري السعودي.”

ومن جانبه، أشار أنيس مؤمنة، الرئيس التنفيذي لمجموعة سدكو القابضة إلى أن هذا المشروع يعتبر جزءٌ من الاستراتيجية الاستثمارية لمجموعة سدكو القابضة، ويُتوقع أن يسهم المشروع في توسيع محفظتها الاستثمارية المباشرة. وقال مؤمنة: “نحن واثقون من أن الشراكة في تطوير هذا المشروع مع كل من شركة سدكو للتطوير وشركة ميثاق القابضة سيكون لها الأثر الكبير في إنجاز المشروع وفق ما هو مخطط له.”

وبدوره قال خالد قامه، الرئيس التنفيذي لشركة ميثاق القابضة: “تهدف رؤية السعودية 2030 إلى تعزيز مكانة الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وتحويل الاقتصاد السعودي إلى قوة يقودها القطاع الخاص، ويشكّل المجال العقاري جزءًا لا يتجزأ منها. وبحسب أحدث الدراسات البحثية والتقارير التي أعدتها شركات أبحاث السوق، فإن قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية هو الأكثر جاذبية للاستثمار الآمن، ويشكل أحد الأسواق الأكثر استقطابًا للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ظل النظرة المستقبلية الإيجابية المدعومة بجهود تنوع الاستثمارات وفق رؤية المملكة 2030.”

الجدير بالذكر بأن مشروع الروضة الجديد يقع في أحد المناطق الحيوية عند تقاطع شارع الأمير سعود الفيصل وشارع الأمير سلطان في مدينة جدة، والذي يشهد إقبالاً كبيراً من الزوار لتميّز موقعه وتوافر العديد من المرافق الخدمية العقارية العامة منها والخاصة. ويمثل مشروع الروضة قرية حضرية تشمل فندقاً ومجمعات تسويقية وسكنية.​

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