الجيش اليمني يتقدم في صرواح ويدمر تعزيزات للمتمردين في نهم ‏

أحرز الجيش اليمني تقدمًا جديداً في معاركه التي يشنها ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع ‏صالح في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب.‏

وأفاد مصدر ميداني أن وحدات من الجيش اليمني فرضت سيطرتها على ثلاثة مواقع جديدة في ‏ميسرة جبهة صرواح ‏وذلك عقب معارك عنيفة منذ يومين تكبدت فيها الميليشيات الانقلابية ‏خسائر كبيرة في الأرواح ‏والعتاد.‏

وأشار المصدر في تصريح بثه اليوم موقع /26 سبتمبر/ التابع للجيش اليمني، إلى أن ‏المعارك تزامنت مع سلسلة غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي ‏واستهدفت تجمعات ‏وتعزيزات للميليشيات في مختلف المواقع التي تسيطر عليها في أطراف ‏مديرية صرواح .‏

ومن جهة أخرى أحبط الجيش اليمني وصول تعزيزات للمليشيات الانقلابية قادمة من صنعاء ‏إلى مواقعها المتبقية في جبهة الميمنة في مديرية نهم، شرقي صنعاء.‏

وقال مصدر عسكري يمني، إن قوات الجيش التابعة للواء 310 والمسيطرة على طريق ‏منطقة الضبوعة قصفت بالمدفعية آليات عسكرية تابعة للمليشيات محملة بالسلاح والمقاتلين ‏أسفرت عن مصرع عناصر المليشيات وتدمير الآليات العسكرية ، مشيراً إلى أن القوات اليمنية سيطرت مؤخرا على مواقع حاكمة لجبهة الميمنة وتمكنت في ‏إيقاف أربع محاولات للمليشيات لتعزيز عناصرها في منطقة الضبوعة المحددة لمديرية ‏أرحب.‏

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