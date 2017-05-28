عبر التنسيق مع 6 أكاديميات عالمية التدريب التقني: أكثر من 15 ألف سعودي وسعودية حصلوا على شهادات دولية في الحاسب الآلي

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن الانتهاء من اعتماد شهادات احترافية دولية لـ 15173 سعودي وسعودية في 6 اكاديميات عالمية في تخصصات تقنية وصيانة الحاسب الالي، عبر اختبارات نفذت المؤسسة في 75مركزاً موزعة في مدن المملكة.

وأوضحت المؤسسة أن 6 الاكاديميات تتبع كبرى الشركات العالمية في المجال التقني وهي: أكاديمية أوراكل العالمية، أكاديمية أدوبي العالمية، أكاديمية هواوي العالمية، أكاديمية ساب العالمية، أكاديمية مايكروسوفت العالمية، أكاديمية سيسكو العالمية، لتمكين الراغبين في الحصول على الشهادات الاحترافية، وهو ما يساهم في الارتقاء المهني للفرد بقطاعات التوظيف الحكومي والخاص، حيث تتميز تلك الوثائق باعتراف دولي.

وأكدت المؤسسة أن الهدف من إنشاء 75مركز لاعتماد الشهادات العالمية في جميع المدن هو تسهيل حصول المواطنين على الشهادات العالمية المعتمدة، لتكون المؤسسة هي المرجع الرسمي للشهادات العالمية المتخصصة المعتمدة داخل المملكة.

وبينت المؤسسة أنها وضعت خطط استراتيجية لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 في التوسع بالتدريب الالكتروني لتأهيل القوى العاملة الوطنية لمواكبة التطور المتسارع في احتياجات سوق العمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتماشياً مع رؤية 2030، حيث حددت المؤسسة العديد من التخصصات التقنية كالشبكات، والدعم الفني والصيانة، والتطبيقات المكتبية، وإدارة الموارد البشرية والمشاريع، بالإضافة إلى البرمجة والتصميم”..

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من أوائل الجهات بالمملكة التي نفذت برامج التدريب والتعليم الإلكتروني لرفع كفاءة وجاذبية التدريب، ونفذت بوحداتها التدريبية برنامج الفصول الافتراضية المعتمدة على الاتصال المرئي بين المدرب والمتدربين عبر الشبكة العنكبوتية.