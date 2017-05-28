إنشاء ثلاث محاكم جزائية جديدة في المملكة .. تعرف على مواقعها

اختتم المجلس الأعلى للقضاء، اجتماعه الثالث في دورته الثالثة الذي عقد في مدينة الرياض، برئاسة رئيس المجلس الدكتور وليد الصمعاني، وحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي سلمان النشوان : إن المجلس قـدم للقيادة الرشيدة – أيدهـا الله – التهنئة في نجاح القمم التي عقدت في الرياض بمشاركة دول إسلامية وأخرى صديقة، ونتج عنها اتفاقيات وقرارات سيكون لها الأثر الكبير في محاربة الفكر المتطرف وتجفيف منابعة وتعرية داعميه من دول وجماعات.

وأضاف أن المجلس رفع باسم رئيسه وأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي عهده وللشعب السعودي وللأمة الإسلامية كافة، بمناسبة حلول الشهر الكريم.

وبين أن المجلس ناقش ضمن جدول أعماله العديد من الموضوعات واتخذ بشأنها القرارات اللازمة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، أبرزها: موضوع إنشاء محاكم جزائية في بعض المدن والمحافظات وفق الدراسات المعدة من الجهة المختصة بالمجلس، حيث قرر الموافقة على إنشاء محاكم جزائية في كل من : مدينة عرعر ، محافظة القريات ، محافظة الخرج لتنظم إلى منظومة المحاكم الجزائية البالغ عددها 19 محكمة موزعة على مناطق المملكة تتولى الفصل في القضايا الجنائية وفق الاختصاصات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية واللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

وأفاد أن من الموضوعات التي درسها المجلس تسمية رؤساء ومساعدين لبعض محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى لتسيير أعمال المحاكم وتنظيمها وفق قواعد اختصاصات رؤساء المحاكم ومساعديهم الصادرة، كم أقر المجلس حركة توجيه القضاة الموجهين حديثاً لبعض محاكم الدرجة الأولى دعماً لها وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، مطلعاً على عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من ندب وإنهاء خدمة وتعيين وغيرها، مصدراً بشأنها عدداً من القرارات اللازمة.