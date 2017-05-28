قال أن المختبرات لا تكتشفها خبير يحذر “المملكة” من تكاثر طحالب سامة بشواطئها قد تتسرب لمياه التحلية

حذر باحث أمريكي في علم المحيطات وخبير بالوكالة الدولية للطاقة الذرية من تنامي وتكاثر الطحالب الضارة بشواطئ المملكة خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة، ما يشكل خطورة على الإنسان بانتقالها من خلال مياه التحلية.

وأكد الخبير البروفيسور “ستيف لاري مورتن” ضرورة الاهتمام بالبيئة البحرية كونها أحد مصادر مياه الشرب، محذراً وفقاً لصحيفة “الرياض” من خطورة تسرب الطحالب السامة إلى مياه التحلية.

وأضاف خلال محاضرة ألقاها بجامعة الملك عبدالعزيز أنه لا تتوافر إمكانية لرصد هذه الطحالب في المختبرات، وبالتالي يمكن أن تنتقل للإنسان من خلال مياه الشرب.

ولم يستبعد تلوث البيئة البحرية بمياه الصرف التي تعد مغذياً رئيسياً للطحالب الضارة، مبيناً أن تنامي هذه الطحالب يعد مؤشراً على خطورة الوضع، حيث يمتد خطرها للثروة السمكية والكائنات البحرية الأخرى.

وقال “لاري” إنه لم يجد في المملكة أي معلومات بيئية يمكن الاعتماد عليها، مشيراً لأهمية توفر مثل هذه المعلومات للاستفادة منها في البحوث والدراسات، وأبان أنه أشرف على عديد من الدارسات والأبحاث المتميزة لطلاب سعوديين، وكان يمكن أن توفر حلولاً علمية لكثير من الظواهر، غير أنها توقفت بعد نيل الدرجة العلمية.