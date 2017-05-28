مجرم أميركي يقتل رجلين حاولا منعه من مضايقة مسلمتين

أظهرت لقطات مصورة في أعقاب ارتكاب جريمة قتل اثنين طعنا على متن قطار في بورتلاند بولاية أوريجون الأميركية، المشتبه بأنه القاتل واقفا في مواجهة الشرطة.

وقالت الشرطة الأميركية أمس السبت إن رجلين تعرضا للطعن حتى الموت في مدينة بورتلاند بولاية أوريجون يوم الجمعة (26 مايو) عندما حاولا منع المهاجم من مضايقة امرأتين مسلمتين.

وذكرت إدارة شرطة بورتلاند في بيان أن الهجوم وقع عصر الجمعة عندما بدأ رجل يصرخ بشتائم عرقية ودينية موجهة لامرأتين مسلمتين على متن قطار في محطة هوليوود ترانزيت.

وتعرض ثلاثة رجال تدخلوا في الأمر للطعن وفارق اثنان منهم الحياة. وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على المهاجم ويدعى جيريمي جوزيف كريستيان (35 عاما) من بورتلاند بعدما نزل من القطار بفترة وجيزة.

وأضافت أنها وجهت لكريستيان تهمتي القتل العمد إضافة إلى تهم الشروع في قتل والتهديد من الدرجة الثانية وبحيازة سلاح. وصدر أمر باحتجازه دون كفالة. ومن المقرر استدعاؤه أمام محكمة يوم الثلاثاء (30 مايو).