 مياه جازان : تشغيل ثلاثة مشروعات بمركز المضايا بـ 67 مليون ريال | فيفاء أون لاين
الأحد, 2 رمضان 1438 هجريا, الموافق 28 مايو 2017 ميلاديا

مياه جازان : تشغيل ثلاثة مشروعات بمركز المضايا بـ 67 مليون ريال

مياه جازان : تشغيل ثلاثة مشروعات بمركز المضايا بـ 67 مليون ريال
فيفاء أون لاين ـ جازان
بدأت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان ممثلة في إدارة المشاريع اليوم، تشغيل مشروعات المياه بمركز المضايا والقرى التابعة له بتكلفة بلغت67 مليون ريال .
وبين مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر بن ناصر جبر ، أن المشروعات شملت ،مشروع مياه المضايا ،ومشروع شبكات مياه الشرب ،وخزانات بقرى المضايا (المرحلة الثانية) ،ومشروع الخط الناقل من خزانات التحلية إلى خزانات الأساملة والخضراء مع محطة الضخ بمدينة جيزان.
وبين، أن هذه المشروعات تأتي امتداداً للخطط التي نفذتها الإدارة خلال السنوات الماضية بمركز المضايا التي شملت مشروع خزان “المضايا ” بسعة2500 م3 ويخدم مركز المضايا وقرى الشبيكة و الذهبيين والقضب , وخزان قرية الوحلة بسعة 6000 م3 وبضخ المياه لأهالي قرى ” الوحلة والسهلية والمناقيص, وخزان المياه بقرية الخضراء بسعة 12,000م3 ويخدم قرى (العقدة , والمغشية ,و الشعوب , والخضراء , والعروج, والمرخ , والظبرا ,والخلفة , وجديدة , وقمرة عمر , والواسط , والخمس , والخمسية ,الحكامية , أبوكرش, العلولية ).

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