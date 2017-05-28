 دوريات جازان تضبط كميات من القات والحبوب المخدرة | فيفاء أون لاين
الأحد, 2 رمضان 1438 هجريا, الموافق 28 مايو 2017 ميلاديا

في عمليتين منفصلتين

دوريات جازان تضبط كميات من القات والحبوب المخدرة

دوريات جازان تضبط كميات من القات والحبوب المخدرة
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

تمكنت الفرق الميدانية التابعة لإدارة دوريات اﻷمن بمنطقة جازان من إحباط تهريب كميات من القات وحبوب الكبتاجون المخدرة وذلك في عمليتين منفصلتين.

حيث قامت إحدى دوريات اﻷمن في العملية اﻷولى بعمل تفتيش مفاجئ بمدخل مدينة جازان تمكنت خلاله من اﻹطاحة بشاب في العقد الثالث من العمر عثر بداخل مركبته على 24 حزمة من نبات القات المحظور.

وفي العملية الثانية رصدت إحدى دوريات اﻷمن مركبة من نوع كيا يستقلها شابين في موقع مشبوه ليتم إستيقافهم وعند إجراء التفتيش اﻻحترازي للمركبة عثر بداخلها على 675 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة.

فتم إتخاذ اللازم حيال الأشخاص والمضبوطات وإحالتهم لجهة الاختصاص.

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