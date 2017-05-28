ملخص نتائج استطلاع استخدام الأطفال السعوديين للأجهزة الذكية والألعاب الالكترونية

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام @ksaopinions التابع لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني استطلاعاً للرأي العام حول (استخدام الأطفال السعوديين للأجهزة الذكية والألعاب الإلكترونية) يوم الاثنين 19/8/1438هـ ـــــ الموافق 15 مايو 2017م. وقد شارك في الاستطلاع (1039) مواطن سعودي من عينة عشوائية من مختلف مناطق المملكة مثلت نسبة الذكور منهم (51%) في حين بلغت نسبة الإناث (49%). وشملت العينة فئات الموظفين والطلاب والباحثين عن عمل وربات المنازل والمتقاعدين . حيث تم تنفيذ الاستطلاع خلال 48 ساعة من خلال منهجية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع عينة الاستطلاع.

وقد جاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي :

91% من الأسر السعودية يستخدم أطفالهم الأجهزة الذكية والألعاب الالكترونية. 43% منهم أعمارهم أقل من 5 سنوات.

بلغ متوسط عدد الساعات اليومية لاستخدام الأطفال للأجهزة الذكية والألعاب الالكترونية 4 ساعات.

أظهر الاستطلاع أن الأطفال بدأو في استخدام الأجهزة الذكية والألعاب الإلكترونية عند متوسط عمر خمس سنوات ونصف.

يفضل الأطفال استخدام التطبيقات الترفيهية بنسبة 79% تليها برامج التواصل الاجتماعي بنسبة 11% ثم التطبيقات التعليمية بنسبة 7.5% وأخيرا تطبيقات الهوايات بنسبة 2.5%.

أكد الاستطلاع أن 54% من الأطفال يقضون بين ساعتين الى أقل من 5 ساعات في استخدام الأجهزة الذكية بينما 25 % منهم يقضون أكثر من 5 ساعات و21% يقضون أقل من ساعتين.

أكد 50% من الوالدين أنهم يتابعون أطفالهم بفترات متفاوتة عند استخدام الأجهزة الذكية بينما 7% لا يتابعون أطفالهم أبداً عند استخدامهم لهذه الأجهزة.

لاحظ 37% من الوالدين أن استخدام أطفالهم للأجهزة الذكية كان له أثر سلبي على الطفل.