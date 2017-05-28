عناية ينفذ المسابقات الرمضانية ضمن مشروع غراس والتسجيل لايزال متاح 

ينفذ برنامج عناية لرعاية اليتيم التابع لجمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة مشروع غراس بالشراكة مع مكتبي الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في كل من مركز الحميراء وجبال العبادل وذلك ضمن انشطة البرنامج المقدمة للمجتمع المحلي حيث يهدف المشروع إلى تنفيذ أنشطته من خلال أربعة مجالات وهي : المسابقة الرمضانية ، ومسابقة الأمن الفكري ، ومسابقة أفضل صورة بالإضافة إلى دورات علمية تستهدف النساء خلال هذا العام .

وأوضح المدير التنفيذي لمشروع غراس الأستاذ محمد المحمدي أن بداية رمضان سوف تشهد بمشيئة الله تعالى انطلاق أول ثمرات المشروع من خلال المسابقة الرمضانية المفتوحة عبر ارسال روابط لمقاطع فيديو لمادة علمية يتم اختيارها بعناية وإرسالها ليليا لاستخلاص الفوائد منها ومن ثم إرسال الإجابة على رقم التواصل الخاص بالبرنامج . مضيفاً أنه سيتم طرح السؤال عند الساعة الحادية عشرة ليلاً ويتم استقبال الإجابات مباشرة حتى الساعة الخامسة قبل مغرب اليوم التالي .

وبين ” المحمدي ” أن الجوائز الليلية عبارة عن مبلغ 300 ريال لثلاثة فائزين. مضيفاً أن هناك سحب نهائي بمبلغ 600 ريال لثلاثة فائزين يدخل فيه جميع المشاركين الذين شاركوا في جميع الأسئلة ولو لم يكونوا ممن قد فازوا في إحدى الليالي . مبينا أن الفائز يمكنه الحصول على جائزته من خلال الحضور إلى مقر البرنامج أو إيداع المبلغ في حسابه . مؤكدا ان الهدف اﻷسمى للمسابقة هو نشر الفائدة والوعي .