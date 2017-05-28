جهاز ينبه مستخدمه لتصحيح جلسته وتفادي آلام الظهر

الجلوس بشكل ضار بالصحة أمام الشاشات ربما يصبح شيئا من الماضي بعد ابتكار جهاز صغير يمكن ارتداؤه ليقوم بتذكير الشخص بتعديل وضعية جلوسه بما يبعده عن آلام الظهر.

وأبرايت عبارة عن جهاز صغير يلصق بالظهر وعندما يستشعر أن وضعية جلوس مرتديه غير صحية يهتز لتنبيهه إلى تصويب جلسته.

ويمكن ربطه مع تطبيق على الهاتف الذكي لتتبع البيانات على مر الزمن ورصد التقدم الذي يحرزه المستخدم في برنامج التدريب وتبادل المعلومات مع الأصدقاء.

ويقول مطورا هذا الجهاز إنه بتعديل وضعية الجلوس يسهم جهازهما في الحد من آلام الظهر والعنق.

والجهاز مزود بحساسين لكشف أي خطأ في وضعية جلوس المستخدم.

وصُمم الجهاز لتدريب مستخدميه على تحسين وضعية جلوسهم لما فيه صالحهم.

ويستمر عمل الجهاز ثمانية أيام قبل أن يحتاج إلى الشحن مجددا وهو مصنوع من مادة السليكون الطبي.

وتُقدر الكلية الأمريكية للأطباء أن نحو ربع البالغين الأمريكيين يشيرون إلى شعورهم بألم في أسفل العنق مرة واحدة على الأقل في كل ثلاثة شهور