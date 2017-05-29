بر العارضة مشروع التفطير لهذا العام تجاوز المليون ريال 

اعتمدت جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة بمنطقة جازان صرف مبلغ وقدره (1,451,250)ريال لصالح مشروع التفطير لهذا العام 1438 ه حيث يمثل هذا المبلغ قيمة تفطير عدد (1935) أسرة مسجلة بالجمعية، ما بين أسر أيتام وفقراء ومحدودي الدخل وأرامل ومطلقات وكبار سن وعاجزين طبيا.

وأوضح مدير الجمعية الاستاذ طالع الجابري أن الجمعية تقوم على هذا المشروع سنويا ويضم جميع الأسر المسجلة في الجمعية دون استثناء، بحيث يتم طباعة بطاقة ممغنطة تحوي قيمة سلة التفطير واسم رب الأسرة المستفيدة وصرفها عبر المحلات التجارية الكبيرة المعتمدة لصرف المشروع. مبيناً أن المشروع يأتي ضمن عدة مشاريع تقدمها الجمعية لمستفيديها في شهر رمضان المبارك ومنها الزكاة وكسوة العيد للأيتام.