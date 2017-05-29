بلديات جازان تستقبل رمضان بتكثيف الرقابة وتجهيز الملاعب وتزيين الشوارع

أكملت بلديات جازان استعداداتها لشهر رمضان المبارك بتجهيز إنارة الشوارع وتكثيف الجولات الرقابية وعمل لوحات إرشادية وتجهيز أسواق و بسطات رمضانية وتهيئة الشوارع والملاعب الرياضية في الأحياء.

أشكال جمالية

وكثفت بلدية العيدابي جهودها قبيل شهر رمضان بأعمال أشكال جمالية مضيئة هلال رمضان على الشارع العام بالمحافظة وصيانة إنارة السوق اليومي والتنبيه على أصحاب البسطات بالالتزام بالاشتراطات الصحية كما كثفت أعمال الرقابة على المنشآت الغذائية والمطاعم وإلزامهم باشتراطات الصحة العامة وكثافة أعمال الرش بالمبيدات بالإضافة إلى حملة نظافة استهدفت النفايات كبيرة الحجم من أثاث تالف ومخلفات منزلية مختلفة كما شرعت البلدية في عمل لوحات تهنئة بحلول الشهر الفضيل.

تجهيز ملاعب رياضية

قامت بلدية صامطة بتهيئة كافة الخدمات وإنجاز عدد من الملاعب الرياضية النموذجية في مدينة صامطة وكذلك إنارة عدد من الملاعب كمرحلة أولى وكان إجمالي ما تم إنجازه عدد ١٥٠ هلال على أعمدة الإنارة كما تم تجهيز ملعبين رياضيين نموذجيين وزراعتها وتركيب حواجز

أما بلدية محافظة الريث فقد جهزت أكثر من ملعب للدورات الرمضانية في المحافظة والمراكز التابعة لها. كما تم تجهيز عدد من الملاعب الرياضية في مدينة جازان وعلى الشواطئ وفي محافظات صبيا وأبوعريش وبيش والدرب وعدد من المحافظات

وكثفت بلدية الداير فقد كثفت استعداداتها للشهر الكريم حيث تم تزيين الشوارع بأكثر من 100 كشافة وتركيب 15 لوحة تهنئة بقدوم رمضان وتخصيص 60 عامل نظافة موزعين على فترات صباحية ومسائية.

أسواق رمضانية

وفي مركز العالية أقامت البلدية سوقا خاصا بالبسطات الرمضانية وتم تجهيزه بجميع الخدمات والفرق الرقابية وتم إنارة شوارع وتركيب لنبات الزينة مع عمل لوحات تهنئة بمناسبة شهر رمضان .

وخصصت بلدية محافظة أبوعريش استعداداً لشهر رمضان المبارك سوقين منفصلين خاصة بالبسطات الرمضانية السوق الأول يقع في السوق الجديد بصناعية ابو عريش والسوق الثاني يقع بقرية الجربة ويخدم القرى المجاورة لها وتم تجهيز الأسواق بجميع الخدمات وفرق رقابية واشرافية على تلك البسطات الرمضانية وتم إصدار رخص بسطات الكترونية عن طريق نظام بلدي كما تم إنارة شوارع المحافظة بكشافات وفوانيس زينة والعشرات من اللوحات الترحيبية بشهر رمضان وقد تم تركيب 100 لي زينة LED و 800 لمبة LED شبك زينة عدد 300 و زينه هلاليات رمضان.

وفي الحقو قامت البلدية بتركيب عدد ٥ لوحات للتهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك كما جاري تركيب ليات زينه لعدد ٨٠ عمود تقريباً وتم تهيئة السوق الأسبوعي من نظافة وترقيم للبسطات الرمضانية واعتماد خط سير للمراقبين للعمل على الجولات الرقابية للمحلات التجارية تتفاوت بين صباح ومساء.

أشجار مضيئة

وخصصت بلدية محافظة الحرث بسطات رمضانية في كل من المعطن وفي العين الحارة وبجوار محلات الغزواني وتجهيز الرقابة الصحية لمتابعة الأسواق والمحلات التجارية

وتم تركيب ليات و لمبات الزينة على شكل هلال على الشارع العام والقرى التابعة للحرث ومركز الخشل بالإضافة إلى الأشجار المضيئة والكشافات ولوحات ترحيبية على مدخل الحرث.

صيانة دورية

كثفت بلدية الدرب مجهوداتها قبيل شهر رمضان بعمل أشكال جمالية مضيئة بهلال رمضان على الشارع العام بالمحافظة وكذلك تم صيانة الإنارة بالسوق اليومي والتنبيه على أصحاب الباسطات بالالتزام بالاشتراطات الصحية وتكثيف أعمال الرقابة على المنشآت الغذائية والمطاعم بالإضافة إلى تركيب عدد من لوحات التهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك على الشارع العام بالمحافظة.

تكثيف الرقابة

وخصصت بلدية محافظة ضمد بسطات رمضانية و‏تم تحديد سوق ضمد الداخلي وسوق الشقيري ومجمع الجدع التجاري بالقمري كأسواق رئيسية للبسطات الرمضانية لمحافظة ضمد والقرى التابعه لها

‏كما أنه تم تحديد المطاعم والبوفيهات كمواقع لبيع المنتجات للأكلات الشعبية والمقليات لشهر رمضان بالقرى التي ليس بها أسواق رئيسية وتم جدولة أعمال الرقابة الصحية لكافة الأسواق والبسطات وتحديد مراقبين صحيين لكل مربع لضمان سلامة التغذية في رمضان ومتابعة مصادر الأغذية ومباني التجهيز والتحضير وقد تم تركيب لمبات زينة فى شوارع المحافظة وبعض القرى التابعة للبلدية وتركيب لوحات ترحيبية في الشوارع.

فحص طبي

وأكملت بلدية محافظة فرسان ممثلة بإدارة الخدمات وقسم صحة البيئة تجهيز مواقع البسطات الرمضانية وذلك بجوار سوق السمك والسوق العام وتهيئة الإنارة كما تم تحديد موقع للبسطات بجوار ملعب البلدية وتم تحويل المتقدمين للفحص الطبي للتأكد من سلامتهم كما سيتم الإشراف علي عمل تلك البسطات يومياً من قبل الرقابة الصحية وبتوجيه وإشراف مباشر من قبل رئيس البلدية.

جهود مبذولة

وقامت بلدية صامطة بتجهيز مواقع مخصصة للأسواق الرمضانية في مجمع سوق البلدية الشمالي طريق البدوي حيث اقتصر الأمر على تهيئة هذا المكان للمناسبات والعادات الرمضانية ودعمها ١٠ مراقبين صحيين ٥٠ عامل نظافة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمسلخ إلى ١٥٠ ذبيحة وعدد طبيبين بيطريين و ١٦ جزار و5 عمال نظافة ومحاسب. فيما تم إنارة الشوارع وتجميلها وتركيب 13 لوحة ترحيبية والمجسمات الجمالية

تزيين المداخل والشوارع

كما استقبلت قامت بلدية محافظة فيفاء شهر رمضان المبارك بتركيب عدد من اللوحات والزينة الأشكال الجمالية في مداخل المحافظة وشوارعها كما تم تركيب لوحات تهنئية في مداخل فيفاء , وكذلك رسمت البلدية خطتها لتكثيف أعمال النظافة طوال شهر رمضان والجولات الرقابية المكثقة .