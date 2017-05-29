ضمن برنامج إجازتي انطلاق فعاليات الأندية الموسمية وأندية الأحياء بتعليم صبيا

انطلقت فعاليات الأندية الموسمية الصيفية بتعليم صبيا، وأوضح سعادة مدير التعليم الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس: إن ذلك يأتي ضمن برنامج “إجازتي2” الذي يأتي امتدادا للبرنامج الصيفي والذي أطلقته وزارة التعليم العام الماضي (إجازتي) وبشعار “صيفك سعيد.. وقتك مفيد” بخمس مسارات؛ وهي: التوظيف، والترفيه، والتطوعي، والسياحي، والتقني.

وأضاف الدكتور “عسيري” أن عدد الأندية لهذا العام بلغ 31 نادياً موسمياً وأندية أحياء، منها (13) نادي حي، (9) للبنين و(4) للبنات، و(18) نادياً موسمياً منها (14) للبنين و(4) للبنات، حيث بدأ 11 نادياً موسمياً للبنين فعالياته اعتبارا من 2 / 9 إلى 19 / 10/ 1438 هـ ، وهي أندية مسلية والحقو والريث ونخلان والإبداع والطفل بالساحل والداير والموهوبين والعيدابي والعريش والحرجة.

وتنطلق فعاليات بقية الأندية الموسمية والبالغ عددها (7) أندية اعتباراً من 22 شوال إلى 25 / 11/ 1437هـ وهي أندية بيش والشقيري والكدمي، والموهوبات والداير للبنات والحسيني للبنات والنادي القرآني للبنات.

وتواصل أندية الحي فعالياتها طوال العام والبالغ عددها (13) نادي حي منها تسعة أندية حي للبنين وهي أندية الحي بثانوية كرامة الأحمر والحسيني وثانوية ضمد وثانوية فيفا والداير وأبو القعايد والجديين وصلاح الدين وبيش، وأربعة أندية للبنات وهي بنات الدرب وصبيا وضمد والظبية.