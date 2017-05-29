تعليم وادي الدواسر يربط موقعه الإلكتروني بمتصفح وزارة التعليم

دشَّن مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر صقر بن فهاد الصقر، بمكتبه مؤخراً ، الموقع الرسمي لإدارة التعليم على الشبكة العنكبوتية المرتبط بمتصفّح وزارة التعليم ، بحضور مساعديه للشؤون التعليمية، والشؤون المدرسية ، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالإدارة .

وأفاد رئيس تقنية المعلومات بالإدارة بخيت بن ناصر المتعب أن الموقع الإلكتروني لإدارة التعليم بالمحافظة هو باكورة أعمال جديدة تقوم بتنفيذها الإدارة العامة لتقنية المعلومات في الوزارة وذلك لتطوير واستضافة مواقع إلكترونية ضمن نطاق الوزارة لجميع إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، بتطبيق أحدث وأفضل المعايير العالمية والمحلية فيما يخص المواقع والخدمات الالكترونية والتي تحقق متطلبات الجودة والأمان والخصوصية وسهولة الاستخدام والتوافق مع الأجهزة الذكية ، مستفيدة من الخبرات السابقة في تطوير بوابة الوزارة الإلكترونية.