أمير المدينة المنورة يُكرّم “السعودية للكهرباء” بعد فوزها بالجائزة الذهبية للأداء الحكومي المتميز

كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة، الشركة السعودية للكهرباء، بعد فوزها بالجائزة الذهبية للأداء الحكومي المتميز في المنطقة للعام الثالث على التوالي، وذلك لجهودها في تطوير وإدارة وتنفيذ ومتابعة المشاريع الكهربائية، والتي شملت جميع المشاريع في قطاعات التوزيع، والنقل، والتوليد، وخدمات المشتركين.

كما حصلت الشركة، خلال الاحتفال بجائزة التميز للأداء الحكومي في نسختها الرابعة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وسمو نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، على كأس التميز الفضي في مجال رضا المستفيدين، بعد منافسة مع أكثر من 43 جهة حكومية على مستوى المنطقة، خاصة وأن “السعودية للكهرباء” تُعتَبر واحدةً من الجهات التي تسعى لإحداث عمليات تطوير وتحسين مستمر بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمشتركين، خاصة وأنها حصلت العام الماضي على الجائزة البرونزية في نفس المجال.

وتأتي الجائزة كتتويج لجهود الشركة السعودية للكهرباء في تطبيق أعلى معايير التميز في تحقيق رضا المشتركين، وتطبيقات أنظمة إدارة الجودة، والتحسين المستمر، والخدمات الالكترونية، ودورها في المسؤولية الاجتماعية، والتوعية بمعايير واجراءات الأمن والسلامة.

يذكر أن إدارة كهرباء المدينة المنورة بالشركة السعودية للكهرباء كانت قد حصلت على شهادة الالتزام بالتميز (Committed to Excellence 2 Star) من المؤسسة الأوروبية للتميز (EFQM)، وذلك تقديراً لجهودها في مجال تطوير معايير الجودة لديها، بما يحقق اداءً متميزاً، وخدمة ذات مستوى متطور، تُلبي تطلعات عملائها في جميع قطاعات العمل لديها.