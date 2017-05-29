 فجوة الأجور بين الرجال والنساء بالمملكة اتسعت بنسبة 332% | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 4 رمضان 1438 هجريا, الموافق 30 مايو 2017 ميلاديا

خلال عامين

فجوة الأجور بين الرجال والنساء بالمملكة اتسعت بنسبة 332%

فجوة الأجور بين الرجال والنساء بالمملكة اتسعت بنسبة 332%
فيفاء أون لاين - متابعة

كشفت دراسة أجرتها مؤسسة الملك خالد الخيرية، عن تضاعف فجوة الأجور بين الرجال والنساء في سوق العمل بالمملكة بمقدار ثلاث مرات خلال عامين فقط، بنسبة تُقدر بـ332%.

وأوضحت الدراسة أن فجوة الأجور بين الجنسين كانت 324 ريالاً في عام 2014 لصالح الرجال، وارتفعت في عام 2016 لتصل لـ1077 ريالاً.
وأظهرت أن مشاركة المرأة في سوق العمل “ضعيفة”، وأن الفجوة واسعة بين المرأة والرجل في نسب البطالة والمشاركة الاقتصادية، حيث تشارك 22.8% من النساء اقتصادياً، مقارنة بـ79.5% من الرجال.

وأبانت أن ما نسبته 21.3% من النساء تعاني من البطالة مقارنةً بمعدل بطالة نسبته 2.6% بين الرجال، مؤكدة أن مشاركة المرأة تتركز في الوظائف الإدارية العليا والمتوسطة، حيث تصل مشاركتها في وظائف “المهن العليا” إلى نسبة 33% مقارنةً مع توزيع أكثر انتشاراً بين المهن للرجال.
ولفتت الدراسة إلى غياب اهتمام أصحاب العمل بتوظيف النساء، حيث تبين ضعف الحوافز المقدمة للمرأة العاملة، لاسيما تلك المتعلقة بالتأمين الصحي لعائلتها، وتسهيل المواصلات، وتوفير البيئة الملائمة لعمل المرأة.

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التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    ياليت نشوف دراسه مماثله عن الفجوة بين راتب السعودي والاجنبي

    اضافة رد

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