 فتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة “الثانوية” | فيفاء أون لاين
الاثنين, 3 رمضان 1438 هجريا, الموافق 29 مايو 2017 ميلاديا

فتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة “الثانوية”

فتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة “الثانوية”
فيفاء أون لاين - متابعة

صدرت توجيهات وزير الحرس الوطني، بفتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة شهادة الثانوية العامة التابعة لوزارة التعليم لهذا العام 1438هـ وفقاً للاعتبارات التالية :
1-سوف يكون التسجيل إلكترونياً على موقع لجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكريةWWW.KKMAR.GOV.SA .

2-يبدأ التسجيل اعتباراً من : (الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس 6/رمضان/1438هـ الموافق 01/06/2017م وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء 12/رمضان/1438هـ الموافق 07/06/2017م) حسب تقويم أم القرى ، وعلى مدار 24 ساعة .

3-تعبئة النماذج الموجودة في الموقع بالمعلومات الصحيحة المطلوبة على أن تكون هذه المعلومات تحت مسئولية المتقدم بالطلب ، ولن ينظر في أي طلب غير مستوفٍ لتلك المعلومات .

4-سوف تعلن نتائج القبول المبدئي على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل وعن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني .

5-لمعرفة شروط التسجيل والقبول يمكنك الرجوع لموقع اللجنة (WWW.KKMAR.GOV.SA) .

6-ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على : 0114918326.

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