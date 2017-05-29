فتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة “الثانوية”

صدرت توجيهات وزير الحرس الوطني، بفتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة شهادة الثانوية العامة التابعة لوزارة التعليم لهذا العام 1438هـ وفقاً للاعتبارات التالية :

1-سوف يكون التسجيل إلكترونياً على موقع لجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكريةWWW.KKMAR.GOV.SA .

2-يبدأ التسجيل اعتباراً من : (الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس 6/رمضان/1438هـ الموافق 01/06/2017م وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأربعاء 12/رمضان/1438هـ الموافق 07/06/2017م) حسب تقويم أم القرى ، وعلى مدار 24 ساعة .

3-تعبئة النماذج الموجودة في الموقع بالمعلومات الصحيحة المطلوبة على أن تكون هذه المعلومات تحت مسئولية المتقدم بالطلب ، ولن ينظر في أي طلب غير مستوفٍ لتلك المعلومات .

4-سوف تعلن نتائج القبول المبدئي على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل وعن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني .

5-لمعرفة شروط التسجيل والقبول يمكنك الرجوع لموقع اللجنة (WWW.KKMAR.GOV.SA) .

6-ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على : 0114918326.