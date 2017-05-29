شهر رمضان آخر فرصة للمخالفين لمغادرة المملكة

أوشكت المهلة المحددة لاستفادة الوافدين المخالفين من الإعفاءات ومغادرة المملكة على الانتهاء حيث مضى أكثر من 60 يوماً، وبقي الثالث الأخير من المدة المحددة والتي تنتهي بنهاية شهر رمضان.

هذا وشهدت إدارات الوافدين ومنافذ المملكة الدولية حركة كبيرة من المخالفين المغادرين البلاد ، وذلك للاستفادة من المدة المتبقية من الأمر السامي والمحدد لها بـ 90 يوم.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد حثت جميع الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المتواجدين في المملكة إلى سرعة الاستفادة من الأمر السامي الكريم والإعفاءات الممنوحة لهم من الآثار المترتبة على بصمة (مرحل)، وكذلك الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في حال المبادرة بمغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم وعلى حسابهم الخاص خلال المهلة المحددة.

وأوضحت الجوازات أن المهلة المحددة لاستفادة الوافدين المخالفين من الإعفاءات ومغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم وعلى حسابهم الخاص هي (90) يوماً بدأت في 1438/7/1هـ ، وعلى جميع الوافدين المخالفين سرعة مراجعة مواقع استقبال المخالفين في إدارات وشعب الجوازات في جميع مناطق ومحافظات المملكة حيث تم تخصيص أكثر من (75) مقراً موزعة في جميع المناطق بالإضافة للمنافذ الدولية وذلك لاستقبال المخالفين وإنهاء إجراءات سفرهم بكل سرعة ودقة.