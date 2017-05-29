“السياحة” تحذر المنشآت ومرافق الإيواء من تشغيل المخالفين

أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة في فرع جدة لكافة القطاعات التي تشرف عليها من مرافق الإيواء السياحي ووكالات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات السياحية والمشاركة بالوقت، أهمية الالتزام بالأمر السامي الكريم رقم 59278 في 09/12/1437ه والقاضي بالموافقة على خطة الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وعدم تشغيل أو إيواء المخالفين

وقالت إن ذلك يأتي انطلاقاً من التنسيق القائم حالياً مع شرطة منطقة مكة المكرمة وشرطة جدة نحو حملة (وطن بلا مخالف).

وأكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري أنه من خلال تعميم وجهه لكافة القطاعات والمنشآت السياحية على أن هذه الحملة لن يكون فيها أي تهاون، مشيراً الى ان الهيئة تطبق مبدأ الشفافية نحو ابلاغ شركائها من القطاع الخاص والمستثمرين بأي قرارات أو حملات مشابهة لأن الهدف هو تصحيح الأوضاع وحماية المستثمرين النظاميين وهذا ما جعل الهيئة تحرص على إيضاح الصورة للمستثمرين في المجال السياحي الذي تصدر تراخيصه من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بأنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات تجاه أي منشأة أو نشاط يقوم بتشغيل أي مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

ودعا العمري كافة المواطنين والمقيمين بالتواصل مع الشرطة بشكل مباشر للإبلاغ عن هذه المخالفات ودعا في نفس الوقت إلى إمكانية التواصل مع الهيئة مباشرة من خلال الهاتف السياحي الموحد 19988 أو الفاكس 0124203344 أو من خلال البريد الإلكتروني في الابلاغ عن أي منشأة تقوم بتشغيل اولئك المخالفين، لافتاً الى ان البلاغات ستحال للجهات الأمنية لاتخاذ أقصى العقوبات تجاه المخالفين وذلك حفاظاً على أمن الوطن وكذلك حماية للمستثمرين النظاميين.