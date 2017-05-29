 هذه أفضل رياضة للصائمين في رمضان ! | فيفاء أون لاين
الاثنين, 3 رمضان 1438 هجريا, الموافق 29 مايو 2017 ميلاديا

هذه أفضل رياضة للصائمين في رمضان !

هذه أفضل رياضة للصائمين في رمضان !
Closeup on shoe of athlete runner man feet running on road
فيفاء أون لاين - متابعة

تساءل الكثير من الصائمين عن فائدة الرياضة وأفضل وقت لممارستها في شهر رمضان المبارك.
وتعتبر ممارسة الرياضة أثناء الصيام مهمة ومفيدة لأنها تزيد من كفاءة ونشاط عمل الكبد وعضلات الجسم وتخلص الجسم من السموم والشحوم.
وبحسب الأطباء والمختصين فإن أفضل وقت لممارسة الرياضة قبل الفطور بحوالي ساعة وفي جو معتدل وذلك حتى لا يتعرض الجسم للإرهاق والتعب بسبب خسارة السوائل والأملاح، حيث يتم التعويض مباشرة بمجرد الفطور، وأفضل رياضة يمكن ممارستها أثناء الصيام هي المشي.
وتعمل ممارسة الرياضة قبل الفطور على التخلص من السموم وتنشيط الدورة الدموية.
أما أفضل وقت لممارستها بعد الفطور بساعتين تقريبا، حيث يمكن للصائم ممارسة الرياضات المختلفة، ما يساعد على تحفيز وتسريع حرق الدهون.

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