تفاصيل .. هجوم فاشل لميليشيا الحوثي ومصرع 5 من قياداته

لَقِيَ عدد من أبرز قادة مليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم؛ عند محاولتهم مهاجمة حدود المملكة، بينهم ثلاثة برتبة عقيد، أحدهم قائد وحدة مدفعية تلقى تدريبات في إيران على أيدي الحرس الثوري الإيراني بعد العام 2007م.

وقالت مصادر: إن العقيد فواز الطيري من محافظة صعدة قُتِل برصاص أبطال الجيش السعودي، أثناء محاولته مهاجمة الحدود السعودية مع مجموعة من عناصر المليشيا وعددهم 6 أفراد قتلوا جميعاً.

وأضافت أن “الطيري” قائد وحدة المدفعية في جبهة الحدود قبالة جازان، ويعد من قيادات الصف الأول الميدانية للمليشيا وتلقى تدريبات عسكرية في إيران على أيدي الحرس الثوري الإيراني.

كما لَقِيَ حسين أمير الدين الحوثي، ابن عم زعيم المليشيات، مصرعه، وكذلك العقيد طه ناجي الحاضري، أحد قادة حرس الحدود التابع للانقلابيين؛ وذلك قبالة منطقة جازان.

وقتل القيادي العقيد علي الأسدي والقيادي سامي السراجي في هجوم لقوات التحالف المشتركة؛ حيث نَفّذت القوات السودانية هجوماً كبيراً في ميدي قُتِل فيه عدد كبير من عناصر المليشيا بينهم قيادات ميدانية أبرزها “الأسدي” و”السراجي”.