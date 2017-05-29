والمقطع يحقق ملايين المشاهدات بالفيديو .. رضيعة معجزة تمشي على قدميها بعد لحظات من ولادتها!

أظهر مقطع فيديو مشهداً أشبه بالمعجزة، لمولودة جديدة وضعتها سيدة بإحدى مستشفيات البرازيل، استطاعت أن تمشي على قدميها لعدة خطوات بعد لحظات من ولادتها.

ووفقا لصحيفة “الصن” البريطانية التي نشرت الخبر، فإن الممرضة التي كانت تعمل على الاعتناء بالمولودة داخل غرفة الولادة، فوجئت بها تقف على قدميها الغضتين وتمشي لعدة خطوات، الأمر الذي أثار حيرة الأطباء والممرضات بالمستشفى.

وأبرز المقطع إحدى الممرضات وهي تمسك بالمولودة أثناء مشيها خوفا من وقوعها، ويُسمع في المقطع صوت إحدى الممرضات وهي تصرخ: “يا إلهي.. إن هذه الفتاة تمشي”.

وانتشر الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي في البرازيل، وحصد أكثر من 50 مليون مشاهدة على موقع فيسبوك، ونال أيضاً 1.3 مليون مشاركة.