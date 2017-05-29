نفحات رمضانية (٣من٣٠)

في منظومة الصبر الذي يسكبه الصيام على قيعان نفوسنا المقفرة لتتروى منه فتتوازن الأخلاق ويتسامى السلوك وتتزكى النفوس وتلين القلوب فكأني بالصبر وهو يتولى تنظيف ساحات النفس من الأدران والعلائق ويطهرها من الشوائب وينقيها من المعايب ويخلّيها من المثالب ويرتقي بها لأعلى المقاصد وأسمى المراتب في رحلة ماتعة

ترتقي الأخلاق لدرجة مثالية قلما نجدها في أي فعل من أفعال التكليف فتنمو بذور الفضيلة وتذبل بذور الرذيلة وتتوارى المطالب خلف الرغائب ويلتحم عالم الشهادة بعالم الغيب مباشرة ليدرك حقائق الأمور ويتشبع بغاياتها حتى يغادر اللحظة العابرة إلى اللحظات الخالدة فيرى هنا بعين هناك

رحلة الصيام رحلة تعبدية مرهفة ومغرقة في الشفافية والصفاء والفرح ” للصائم فرحتان ؛ فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه

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