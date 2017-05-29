بالفيديو .. ضبط وافدين يعبأون مياه زمزم مغشوشة ويبيعونها للمعتمرين

شاهد.. كيف يعبئ وافدون مياه زمزم مغشوشة ويبيعونها للمعتمرين.. وإطاحة جهات الأمن بهم

أخبار 24 29/05/2017 29,880 شاهد.. كيف يعبئ وافدون مياه زمزم مغشوشة ويبيعونها للمعتمرين.. وإطاحة جهات الأمن بهم29 شاهد.. كيف يعبئ وافدون مياه زمزم مغشوشة ويبيعونها للمعتمرين.. وإطاحة جهات الأمن بهم

شاهد.. كيف يعبئ وافدون مياه زمزم مغشوشة ويبيعونها للمعتمرين.. وإطاحة جهات الأمن بهمتمكنت الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة من الإطاحة بـ 4 وافدين امتهنوا تعبئة ماء زمزم مغشوشة، وباعوها بكميات كبيرة بعد تزوير ملصقات عبوات المياه.

وكان رجال البحث السري قد رصدوا الجناة، بطريق الصهوة في حي الجعرانة، وهم 4 يمنيين، استخدموا مصنعًا لتعبئة مياه عادية، في عبوات وضعوا عليها ملصقات مياه زمزم بالغش، وبكميات كبيرة وباعوها للمعتمرين، على أنها مياه زمزم الأصلية.

وعقب مراقبتهم وبخطة محكمة، ضبطهم رجال الأمن بالجرم المشهود، وضُبط المصنع الذي يزور ملصق المياه، وسُلموا لجهات الاختصاص، وتم إغلاق المصنع المخالف، ومصادرة جميع كميات عبوات مياه زمزم المغشوشة.