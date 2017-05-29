بالفيديو .. الربيعة : تؤلمني “وفيات التدخين” ولهذا السبب سنلغي حملة التوعية بأضراره

قرر وزير الصحة توفيق الربيعة اليوم (الاثنين)، إلغاء حملة توعوية كانت الوزارة بصدد إطلاقها عن أضرار التدخين، وتوجيه ميزانيتها لعلاج ومساعدة من يرغب في الإقلاع عنه.

وأوضح الربيعة في مقطع فيديو أن هناك 70 ألف شخص يموتون سنويًا بسبب التدخين، ونظرًا إلى أن الجميع يعرفون أضرار التدخين، قرر هو ومسؤولو الوزارة توجيه ميزانية الحملة لإنقاذ هؤلاء الذين يعانون من أمراض التدخين، في المستشفيات.

ووجه الربيعة رسالة للمدخنين بأن “الإقلاع بيدك وليس لأحد القدرة على إقناعك إلا أنت”، داعيا كل مدخن ومدخنة للتواصل مع الوزارة على رقم 937 ، لتقديم كل العون بعيادات الإقلاع عن التدخين وعددها 160 عيادة، من البداية وحتى الإقلاع الكامل بإذن الله، مشجعًا الراغبين بعبارة “ساعدنا نساعدك”.

يُذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت عن إطلاق حملة كبيرة للتوعية بأضرار التدخين والأمراض التي يسببها، ومكافحة انتشار منتجاته، وكانت تتضمن أساليب وأفكارا يتم تنفيذها لأول مرة.