بلدية الداير تتلف لحوم وأسماك فاسدة

نفذت بلدية محافظة الداير بني مالك التابعة لأمانة جازان حملة صحية شاملة على جميع المراكز التسويقية (الهايبر ماركت) ضمن نطاق البلدية وعددها 7 مراكز رصدت خلالها عددًا من المخالفات الصحية والبلدية وأتلفت لحوماً وأسماكاً فاسدة وأغلقت بعض المحلات المخالفة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس غصاب بن نايف العتيبي أن الحملة استمرت 3 أيام متتالية منذ انطلاق شهر رمضان وشملت مدينة الداير وعثوان ودفا والسلف وجبال الحشر مبيناً أن الجولة تأتي في إطار تكثيف الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية خلال الشهر الكريم الذي يتزايد فيه الإقبال على مثل هذه المحلات مشيرًا إلى أن المواقع التي شملتها حملات التفتيش تخدم أعدادًا كبيرة من السكان.

وأضاف العتيبي أن الفرق الرقابية رصدت مخالفات عديدة ومن ذلك وجود مواد منتهية الصلاحية (لحوم) وعرض مواد غذائية مجهولة المصدر وسوء حفظ المواد الغذائية ووجود كميات من السمك تظهر علية علامات الفساد وتدني مستوى النظافة وعدم تجديد رخصة المحل ومساعدة العمال على الهروب وعدم وجود شهادات صحية للعمالة ومخالفات تجهيزات المباني وتخزين المنظفات والمبيدات الحشرية مع المواد الغذائية.

وبين المهندس غصاب أن الفرق أغلقت نهائياً داخل أحد المراكز ركناً لقلي الأسماك غير مرخص كما أتلفت نحو 160 كيلوغراما من اللحوم و 45 كيلوغراما أسماكاً فاسدة كما أبعدت جميع العمالة المخالفة وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وجار استكمال متابعتها لعدم تكرارها مستقبلاً.