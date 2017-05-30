وقت اللياقة تمدد عقد اتفاقية ” بي أيه إي سيستمز”

جددت شركة لجام للرياضة المالك والمشغل لمراكز وقت اللياقة، عقد اتفاقية مع شركة “بي أيه إي سيستمز” السعودية، للعام الخامس على التوالي، لتقديم خصومات للموظفين وآبائهم وأبنائهم وأزواج الموظفات في الشركة كأحد المميزات التي تقدمها الشركة لمنسوبيها وذويهم.

ومثل شركة “لجام” للرياضة الرئيس التنفيذي للعمليات الاستاذ سليمان القاضي، فيما مثّل “بي أيه إي سيستمز” السعودية نائب الرئيس للموارد البشرية الاستاذ محمد الأزوري، وشهد حفل التوقيع حضور كلا من مدير عام الموارد البشرية في شركة سيستمز الاستاذ عبدالرحمن المعمر، ومدير الموارد البشرية الاستاذ طلال الفواز، وأخصائي أول عقود ومشتريات الاستاذ محمد المشاري، ومن جانب وقت اللياقة كلا من مدير مبيعات قطاع الأعمال الاستاذ هيثم غربة، ومساعد الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستاذ وائل الأماسي.