بالصور: تكريم خريجي الدفعة 47 لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن من أبناء فيفاء

أقيم حفل تكريم خريجي الدفعة 47 لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن من أبناء فيفاء وذلك مساء يوم الجمعة الموافق 15 شعبان 1438هـ

وكعادتهم السنوية, يقيم خريجوا جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من ابناء فيفاء حفلاً تكريمياً للخريجين الجدد, حيث يتم دعوة اقارب الخريجين لحضور مراسم الحفل وتكريم الخريج والاحتفاء به

و فيما يلي أسماء خريجي الجامعة

التخـــصص الاســـم

هندسة كهربائية:: حاتم حسين حسن الخسافي

هندسة ميكانيكية:: عيسى يحيى جابر العمري

هندسة ميكانيكية:: سلطان موسى مصلح الابياتي

قام بتقديم الحفل المهندس عبدالله السلماني, مرحبا بالحضور ومباركا للخريجين الجدد, متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية والاكاديمية

بعد ذلك القى المهندس محمد حسين العبدلي كلمةً رحب فيها بالضيوف الكرام, وبارك للخريجين الجدد, ودعى فيها الطلاب الحاليين في الجامعة للمثابرة والاجتهاد في طلب العلم حتى يلحقوا بزملائهم الخريجين, كما حث الخريجين على مواصلة طلب العلم, والسعي لتحقيق الشهادات العليا والتي سيكون لها الاثر في تحصيلهم المعرفي وتطورهم الوظيفي. مختتما كلمته بالتذكير بأهمية ترابط طلاب الجامعة مع بعضهم, و تواصلهم مع خريجيها, والحرص على حضور الملتقى السنوي لطلاب وخريجي الجامعة, اضافة الى الحفل السنوي لتكريم الخريجين.

تلى ذلك عرض تقديمي لمسيرة أبناء فيفاء في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن منذ تأسيسها وحتى السنه الحالية.

بعدها تقدم المهندس بندر حسن الخسافي والمهندس محمد حسين العبدلي بتكريم الخريجين الجدد البكالوريس وتسليمهم دروع تذكارية

وفي الختام شارك الخريجين بكلمة عبروا فيها عن شكرهم وامتنانهم لاخوانهم الخريجين وحثوا اخوانهم من طلاب الجامعة بالجد والاجتهاد والمثابرة للحاق بمن سبقوهم من الخريجين

وفيما يلي صور الحفل التكريمي: