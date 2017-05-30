صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء من قبل بلدية صبيا لاستقبال الزوار والمتنزهين خلال شهر رمضان المبارك

تنفذ بلدية محافظة صبيا اعمال الصيانة الدورية بحدائق صبيا والمسطحات الخضراء وإعادة تأهيلها لاستقبال والزوار والمتنزهين خلال شهر رمضان المبارك ، حيث أوضح رئيس القسم الزراعي ببلدية محافظة صبيا الاستاذ يحي عماري بانه تم تنفيذ اعمال الصيانه والقص للحدائق بناء على توجية ومتابعة رئيس بلدية محافظة صبيا الاستاذ سفر الشهراني عقب الجولات الميدانية التي يقوم بها الشهراني لمحافظة صبيا والمراكز التابعه لها، وحيث تم الانتهاء لهذا اليوم الاثنين من صيانة حديقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز وحديقة المجد وجاري الصيانة بحديقة الصفاء وحديقة الملك فهد بن عبدالعزيز والمسطحات الخضراء بمحافظة صبيا وكذلك قص وتشذيب الأشجار بشوارع المحافظة وتنظيفها وازالة المخلفات وإعادة ترميم الأحواض وإضافة الأشجار للشوارع الرئيسية والفرعية المتطلبه لذلك وتستمر اعمال الصيانة الميدانية لجميع الميادين والحدائق بشكل دائم للمحافظة عليها.

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