سمو أمير منطقة مكة المكرمة يرعى مهرجان فرح جدة لزفاف 1400 شاب وفتاة

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مهرجان فرح جدة لتزويج 1400 شاب وفتاة والذي تنظمه الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة مساء يوم الأربعاء الثالث من شهر ذي القعدة 1438هـ (26 يوليو 2017) بمركز جدة للمنتديات والفعاليات.

وبهذه المناسبة وجهت الجمعية الدعوة للشباب المقبل على الزواج للمشاركة في المهرجان.

ومن الجدير بالذكر أن الجمعية ستقدم للمشاركين في مهرجان فرح جدة مميزات والتي تشمل منحهم أجهزة كهربائية منزلية ومساعدات مالية وخدمات إضافية متنوعة فضلاً عن السحوبات على السيارات للعرسان.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة الأستاذ أحمد آل سلطان عن بالغ سعادته وعميق شكره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لرعايته الأبوية الحانية لهذا الحدث الاجتماعي الكبير الذي يرسم البسمة والسعادة في نفوس أبنائنا وبناتنا، مؤكداً أن هذا ما عودنا عليه سموه من اهتمام ورعاية بالشباب خاصة حيث نلمس وقفاته الكبيرة ودعمه السخي واللامحدود لبرامج وأنشطة الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة في كل عام.

وأشار آل سلطان إلى اهتمام وعناية حكومة خادم الحرمين الشريفين بهذه المشروعات الاجتماعية والخيرية العملاقة يأتي امتدادا للتنمية الاجتماعية الشاملة التي تعيشها المملكة العربية السعودية في هذا العصر الزاهر.

من جانبه أشاد العضو المؤسس للجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة ورئيس محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة المتقاعد فضيلة الشيخ عبد المحسن الخيال بدعم ولاة أمرنا وبالشراكة الناجحة بين القطاع الخاص والجمعية في دعم مثل هذه المشاريع الاجتماعية المتميزة لمساعدة الشباب والفتيات على الزواج، مبيناً بأن الجمعية تهدف من مثل هذه المشاريع إلى تخفيف أعباء الزواج والتكاليف الباهظة عن كاهل العرسان لينعموا بحياة سعيدة مستقرة لا تنغصها الديون والمشاكل الأسرية.

وأضاف بأن الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة تحتفي في هذا المهرجان بزواج 1400 شاب وفتاة تقدم لهم المساعدات المالية والعينية والدورات التدريبية لينعموا بالحياة الزوجية المستقرة.

يذكر بأن الجمعية الخيرية للزواج والتوجيه الأسري بجدة تُعد جمعية رائدة تعمل باحترافية وابتكار لتيسير الزواج وتأسيس الحياة الزوجية المستقرة، وتنطلق أعمالها للمساهمة في تيسير الزواج والمساهمة في تأسيس حياة زوجية مستقرة من خلال شراكات فعالة وفريق عمل متميز، وتستقبل الزكاة والصدقة المالية والعينية لتقديمها للشباب لمساعدتهم على الزواج في شكل مبالغ نقدية أو قروض ميسرة أو مواد عينية من أثاث أو أجهزة كهربائية.​

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