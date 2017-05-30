الامير خالد الفيصل يدشن المرحلة الاولى من مشروع جبل عمر

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل مساء أمس الاثنين المرحلة الاولى لمشروع جبل عمر بمكة المكرمة بحضور اصحاب السمو الملكي الأمراء وعدد من المسئولين من مدنيين وعسكريين والوجهاء والاعيان من مكة المكرمة وخارجها.

وفِي بداية التدشين ألقى رئيس مجلس الادارة لشركة جبل عمر للتطوير الأستاذ عبدالعزيز بن محمد السبيعي كلمة شكر فيها الامير خالد الفيصل على تشريفه ورعايته للحفل والذي تأتي استمرارا لدعم سموه الكريم لهذا المشروع وكافة مشاريع منطقة مكة المكرمة من دعم ومؤازرة كانت العامل الأهم في تحقيقها . كما أكد في كلمته أن رؤية الشركة متوافقة مع تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في مجالات مختلفة كالاستثمار وخلق الوظائف وزيادة الطاقة الاستيعابية لحجاج ومعتمري بيت الله الحرم

فيما عبر صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل عن سعادته بالتطورات التي وصل إليها المشروع وعدد الفنادق العالمية التي تعمل فيه مثمنا الخطوات الاستشرافية التي تسعى إدارة الشركة إلى تنفيذها والوصول إلى تحقيق مشروع متكامل في مكة المكرمة فندقي وسكني وتجاري.

وقد تجول الامير خالد الفيصل في فنادق الشركة واستمع إلى شرح مفصل عن المشروع من الاستاذ ياسر بن فيصل الشريف الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر كما كشف عن الخطط المستقبلية للمشروع والتوسعات التي سيشهدها خلال السنوات المقبلة.

تلى ذلك قام صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل بتكريم أعضاء مجلس الادارة التأسيسي وذلك وفاءا وتقديرا لدورهم البارز وعلى رأسهم سعادة الشيخ عبدالرحمن فقيه ، حيث وضعوا البذرة الاولى في تأسيس المشروع .

وفي نهاية الحفل تشرف أعضاء مجلس الادارة الحالي بأخذ صورة جماعية مع الامير خالد الفيصل هذا وقد حققت شركة جبل عمر خلال مسيرتها قفزات كبيرة على أرض الواقع في إنشاء واحدٍ من أكبر المشاريع الفندقية والتجارية والسكنية، حتى أصبح معلماً رئيساً في محيط الحرم المكي الشريف، وتسعى الشركة خلال الفترة القادمة إلى تحقيق رؤيتها الطموحة لمشروع جبل عمر من خلال زيادة الكفاءة والفاعلية لمراحل المشروع المنفذة وتلك التي تحت التنفيذ. ويتوازى مع ذلك إطلاق مشروع رائد لإعادة دراسة المخطط العام لمراحل المشروع التي لم تبدأ الشركة بتنفيذها بعد. وقد أظهرت النتائج الأولية لهذه المبادرة إمكانية تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة فعالية الحركة والأمن والسلامة وكذلك ولأول مرة في المنطقة المركزية زيادة رقعة المسطحات الخضراء والخدمات العامة والمتاحف وتقديم تجربة ضيافة وسكن فريدة من نوعها.

ويحظى المشروع بميزة تنافسية لقربه من المسجد الحرام ، وأنه يجمع ما بين الأصالة والمعاصرة عبر الحفاظ على طابع العمارة المكية والإسلامية بلمسات عصرية حديثة حيث تتميز بتصميمها الفريد وفخامة محتوياتها وتقديم خدمات خاصة تتوافق مع قدسية المكان واستحضار الماضي لتشعر الضيوف بالراحة والسكينة والهدوء التي تليق بمكانة مكة المكرمة .

ويعد جبل عمر واحدا من أضخم مشاريع التطوير العقاري على مشارف الكعبة المشرفة والحرم المكي الشريف متميزاً بكونه أنشئ ليكون مشروعاً متكاملاً لخدمة ضيوف الرحمن وأهالي العاصمة المقدسة من خلال خيارات متعددة من المشاريع الفندقية والتجارية والثقافية المتكاملة. لذلك أستقطبت الشركة كبرى شركات الفنادق العالمية ضمن فئة الخمس نجوم ، حيث قد تم إفتتاح وتشغيل الفنادق التالية : فندق جبل عمر ماريوت مكة، فندق جبل عمر هيلتون مكة للأجنحة،فندق جبل عمر حياة ريجنسي،فندق جبل عمر كونراد،فندق جبل عمر هيلتون للمؤتمرات بالاضافة إلى الأسواق التجارية في جبل عمر ، وبرج البوابة.