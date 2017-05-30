| استهجان واسع من أهالي جازان لنقل مدير الكهرباء بالمنطقة الغزواني إلى عسير

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية استهجانا واسعا من قبل رواده وأهالي منطقة جازان بعد صدور قرار بنقل مدير شركة الكهرباء السعودية بمنطقة جازان المهندس يحيى غزواني إلى منطقة عسير مديرا لهندسة التوزيع بالمنطقة الجنوبية.

وجاء الاستهجان بعد النقلة النوعية التي شهدتها شركة الكهرباء بجازان خلال فترة إدارته القصيرة الماضية، وذلك بتقديم خدمات كهربائية طال انتظارها من قبل الأهالي لا سيما في عملية إنشاء محطات توزيع كهرباء جديدة وإضافة مسارات وخطوط للكهرباء جديدة في عملية تحد من عمليات انقطاع الكهرباء وترسية بنية تحتية قوية للكهرباء بالمنطقة، تساهم مستقبلا في توفير ما يحتاجه المواطن من خدمة كهربائية جيدة.

ولم تقف جهود الغزواني عند هذا الحدث حيث ساهمت إدارته في التقليل بشكل كبير في عملية إدخال التيار الكهربائي لمنازل المشتركين والتقليل بشكل كبير جدا في عملية الانتظار لإدخال الخدمة للمنازل وبشكل متزامن مع قرار مجلس الوزراء الذي يوجه بإدخال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوك صادرة من المحاكم العامة.

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن مغادرة الغزواني إدارة كهرباء جازان سوف يتسبب بعودة أزمة الكهرباء للمنطقة مرة أخرى لا سيما بالظروف الجوية التي تشهدها المنطقة في فترة الخريف وكذلك الشتاء ووقوعها في حزام من الصواعق الرعدية التي تتسبب دائما بانقطاعات للتيار الكهربائي تستمر لساعات طويلة تتجاوز أحيانا 15 ساعة.

ولم يكتفي الغزواني بتقديم الخدمة الكهربائية لأكبر شريحة من أهالي المنطقة فقط بل قام بفتح خط مباشر مع مسؤولي الشركة في المنطقة لطرح مشاكل المشتركين عليهم وإيجاد الحلول العاجلة لهم وفق ما يتطلع له المواطن.

وأكد أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المواطن إبراهيم جبران إلى أنه بنقل المهندس يحيى الغزواني مدير كهرباء جازان إلى عسير خسرت منطقة جازان قائدا من أبنائها منح من جهده ووقته لخدمة المنطقة الكثير، مبينا أنه كان حاضرا في كل الأوقات مستجيبا لكل المطالب، ولن نقول إلا شكرا من القلب، وموفق أينما حللت.

بينما أبدى جابر مجرشي تعجبه بنقله حيث قال: إذا صح خبر انتقال المهندس يحيى الغزواني فهو خسارة حقيقية على المنطقة.

وقال فهد كاملي أنه قرار مفاجئ ويقضي بنقل الغزواني من جازان إلى منطقة عسير، بينما قال قاسم الزرعي: خسرت جازان رجلا مثالا للعمل والإخلاص.

وناشد عبده راجحي سمو أمير منطقة جازان بالتدخل لإلغاء قرار المهندس يحيى غزواني من المنطقة لأنه أحد الكوادر الوطنية المخلصة والذي يعمل ليل نهار من أجل خدمة المنطقة وأهلها، ونقله يعد خسارة كبيرة للمنطقة يصعب تعويضها.

بينما أشار حمد دقدقي إلى أن الرأي العام الجازاني يرى في نقل الغزواني قرار غير مهني وفي مسار الإضرار بالمصلحة العامة خاصة في الوقت الراهن التي تشهد فيه المنطقة اكتمال البنية التحتية، مؤكدا أن النقل سيعيد المعاناة إلى المربع الأول.

وناشد عدد كبير من أهالي المنطقة سمو أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بالتدخل في إلغاء نقل المهندس يحيى الغزواني، مؤكدين إلى أن نقله سوف يعود بشركة الكهرباء إلى خط البداية التي كانت عليه قبل توليه إداراتها.