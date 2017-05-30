نائب أمير جازان يستقبل مدير خدمات المياه بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان, في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر بن ناصر جبر وعدداً من منسوبي الإدارة الذين قدموا للسلام على سموه، وتهنئته بشهر رمضان المبارك.

واطّلع سموه خلال اللقاء على التقرير الخاص بالمشروعات التي نفذتها الإدارة خلال السنوات الماضية بتكلفة إجمالية بلغت “٣،٥” مليار ريال والتي يجري تنفيذها حالياً بأكثر من “٢،٥” مليار ريال في مجالات المياه، والسدود، والصرف الصحي، وغيرها من المجالات التابعة لها، إلي جانب ما تنفذه من أعمال وجهود لإيصال خدماتها للمواطن والمقيم بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة وفق أفضل وأعلى المستويات.

وأعرب سمو نائب أمير منطقة جازان عن سعادته بما استمع إليه، وما تضمنه التقرير من إنجازات وخدمات، سائلاً الله تعالى العون والتوفيق وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.

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