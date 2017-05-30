“الشركة السعودية الفرنسية للمواصلات العامة” توقع اتفاقيات لتوريد 1000 حافلة لمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام

وقعت الشركة السعودية الفرنسية للمواصلات العامة اتفاقيات رئيسية مع كل من شركة مرسيدس بنز، وشركة مان الألمانيتان، لتحديد الشروط والأحكام والمواصفات الفنية والتصنيعية لتوريد ما يقارب 1000 حافلة لتشغيل شبكة خطوط الحافلات المستقبلية ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض .

يذكر أن الشركة السعودية الفرنسية للمواصلات العامة تمثل شركة المشروع المشترك بين الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) و RATP Devالفرنسية لتنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز لتوريد وتشغيل وصيانة حافلات النقل العام بمدينة الرياض، وتم توقيع الاتفاقيات على هامش المؤتمر العام للاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP الذي اختتم أعماله مؤخراً في مدينة مونتريال بحضور “رئيس الاتحاد” ماساكي اوقاتا ، و”الرئيس المرشح للاتحاد” بيير كالفت و”الأمين العام للاتحاد” العالمي للمواصلات العامةآلان فلاوش .

وبهذه المناسبة أوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سابتكو ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الفرنسية للمواصلات العامة المهندس خالد الحقيل أن مشروع توريد وتشغيل وصيانة الحافلات بمدينة الرياض سوف يجمع بين الخبرة العالمية التي اشتهرت بها RATP Dev والمعرفة المحلية لسابتكو ، بما يمكن الشركة السعودية الفرنسية للمواصلات العامة من تنفيذ وتشغيل المشروع بمستوى عالمي من حيث الجودة والكفاءة في كافة مكونات المشروع”.

وأكد أن الشركة السعودية الفرنسية للمواصلات العامة تسعى لتقديم خدمات ذات جودة عالية تحقق تطلعات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وتطلعات المجتمع. مبيناً أنه تم تصميم جميع الحافلات بمواصفات متميزة وحديثة وبما يتلائم مع مشروع حافلات الرياض بشكل خاص .

وأضاف المهندس الحقيل أن تولي شركة مرسيدس بنز وشركة مان مهام توريد حافلات المشروع يؤكد التزام سابتكو وRATP Dev بإعداد وتشغيل الشبكة وفقا لأعلى المعايير العالمية من حيث أسطول الحافلات والتطبيقات التقنية المستخدمة التي تهدف الى دعم وإثراء تجربة العملاء ومستخدمي وسائل النقل العام .

من جانبها أكدت رئيسة مجلس إدارة RATP Dev لورانس باتل أن تلك الاتفاقيات تمثل إنجازاً مهماً في إطار الإعداد لتنفيذ شبكة الحافلات وبمستوى عالمي في الرياض، معربةً عن شعور RATP Devبالفخر وهي تعمل جنباً إلى جنب مع شريكها “سابتكو” لتنفيذ هذا المشروع الطموح. مؤكدةً أن الاتفاقيات الرئيسية التي أبرمتها الشركة السعودية الفرنسية للمواصلات العامة تمثل إنطلاقة لمرحلة هامة من مراحل تنفيذ هذا العقد الذي يعد من أكبر العقود وأكثرها تميزاً لمجموعة RATP Devكونه مكنها من إيجاد موقع ريادي لها في منطقة تزخر بالعديد من مشاريع البنية التحتية”.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض قد تعاقدت مع شركتي سابتكو و RATP Devلتنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز لتوريد وتشغيل وصيانة حافلات النقل العام بمدينة الرياض ، وسيتم تشغيل شبكة الحافلات باستخدام ما يقارب 1000 حافلة وهي تضم (3 مسارات مخصصة لحافلات النقل السريع BRT,21 مساراً رئيسياً لربط الأحياء بالإضافة إلى أكثر من 60 مساراً من خطوط حافلات التغذية (خطوط ثابتة وأخرى حسب الطلب) وسيتم تنفيذ وتشغيل تلك الخطوط على ثلاث مراحل ، وتقطع الحافلات أكثر من 90 مليون كيلومترا لنقل 100 مليون راكب سنويا .

Share on: whatsapp