نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان , في مكتبه بالإمارة اليوم , مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان إبراهيم الرياني ، ورؤساء أندية المنطقة الذين قدموا للسلام على سموه، وتهنئته بشهر رمضان المبارك.

وأعرب سمو نائب أمير منطقة جازان عن شكره للجميع على ما أبدوه من مشاعر طيبة، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل منهم الصيام والقيام وصالح الأعمال.

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