 بر جيزان يفطر أكثر من ١٤٠٠ صائم في يومين | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 4 رمضان 1438 هجريا, الموافق 30 مايو 2017 ميلاديا

بر جيزان يفطر أكثر من ١٤٠٠ صائم في يومين

بر جيزان يفطر أكثر من ١٤٠٠ صائم في يومين
فيفاء أون لاين - متابعة

وزعت جمعية البر الخيرية بجازان بالشراكة مع لجنة الخدمة الاجتماعية بالغرفة التجارية الصناعية بجازان أكثر من “١٤٠٠” وجبة إفطار صائم خلال اليومين الماضيين.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية هشام علاقي، إن توزيع الوجبات يأتي ضمن عمل فريق من المتطوعين التابعين للجمعية يقومون بتوزيع وجبات الإفطار في عدد من المواقع على مداخل ومخارج مدينة جيزان والميادين العامة طيلة أيام الشهر الكريم.

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