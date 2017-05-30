بر جيزان يفطر أكثر من ١٤٠٠ صائم في يومين

وزعت جمعية البر الخيرية بجازان بالشراكة مع لجنة الخدمة الاجتماعية بالغرفة التجارية الصناعية بجازان أكثر من “١٤٠٠” وجبة إفطار صائم خلال اليومين الماضيين.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية هشام علاقي، إن توزيع الوجبات يأتي ضمن عمل فريق من المتطوعين التابعين للجمعية يقومون بتوزيع وجبات الإفطار في عدد من المواقع على مداخل ومخارج مدينة جيزان والميادين العامة طيلة أيام الشهر الكريم.

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